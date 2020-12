Aus dem Hause Ghibli: Seht euch den ersten Trailer zu Aya and the Witch an

Mit Aya and the Witch steht uns schon bald die nächste Produktion von Studio Ghibli ins Haus. Und die macht eine ganze Menge anders als sonst. Nicht nur, dass es sich bei dem Film um eine vollständige 3DCG-Produktion handelt. Aya and the Witch feiert seine Premiere zum 30. Dezember im japanischen Fernsehen. Nun veröffentlichte die japanische Rundfunkanstalt NHK ein erstes Promo-Video. Seht euch den Trailer hier an.

Westliche Veröffentlichung im kommenden Jahr

Aya and the Witch basiert auf dem Roman* „Earwig and the Witch“ von Autorin Diana Wynne Jones. Diese lieferte auch schon die Roman-Vorlage für eine weitere gelobte Ghibli-Adapation – Das wandelnde Schloss. Während es sich Gorō Miyazaki für das Projekt auf dem Regiestuhl bequem machte, half Ghibli-Urgestein Hayao Miyazaki bei der Planung und Entwicklung, während Studio-Mitbegründer Toshio Suzuki als Produzent auftritt.

Als internationaler Lizenzgeber tritt erneut das französische Unternehmen Wild Bunch auf. Weiterhin sollte der Film Teil der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele von Cannes sein, welche aufgrund der COVID-19-Pandemie entfallen mussten.

Die kleine Aya soll natürlich auch ihren Weg in den Westen finden, einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. Fest steht, dass der Titel 2021 in Nordamerika anlaufen soll.

Studio Ghibli wird digital

Fans, die sich lieber an die alten Werke des Studios erinnern, haben inzwischen auch die Möglichkeit, fast alle bei Netflix zu streamen. 21 Studio-Ghibli-Filme sind beim Streaming-Dienst verfügbar. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch die Videotour durch das legendäre Museum von Studio Ghibli. Mitarbeiter haben sie gemeinsam mit dem Studio während der Corona-Epidemie ermöglicht. Das ist durchaus außergewöhnlich, denn eigentlich herrscht im Studio-Ghibli-Museum striktes Fotografierverbot!

Ein Puppentheater zum Film

In besagtem Museum bereitet man derzeit auch ein Puppentheater zum Film vor. Ein neues Video zeigt dazu einen Blick hinter die Kulissen.

Bildmaterial: Aya and the Witch, Studio Ghibli / NHK Enterprise