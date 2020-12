The Pokémon Company kündigt ganz besondere Premium-Pokéball-Replikate an

Der Autor ist geneigt zu sagen, Pokébälle gibt es bereits in allen Farben und Formen. Aber The Pokémon Company sieht auf dem speziellen Gebiet des Pokéball-Verkaufs durchaus noch Potenzial. The Pokémon Company International und The Wand Company veröffentlichen jetzt nämlich gemeinsam eine „besondere Reihe“ von Premium-Pokéball-Replikaten.

Diese ganz besonderen Pokébälle sind anders als alle, die es schon im Handel gibt. Sie sind druckgegossen und eine „erstklassige Nachbildung“. Ausgestattet mit Näherungssensoren-Technologie leuchtet die Taste des Replikats, sobald eine Bewegung wahrgenommen wird. Drücken TrainerInnen die Taste, dann ändert sich die Farbe des Lichts und es beginnt die Sequenz des Pokémon-Fangens.

Als Zeichen, dass diese Replika nicht irgendeine Replika ist, gibt es auch noch ein einzigartiges, nummeriertes Hologramm. Der Schaukasten des Balls kommt außerdem mit einem aufpolierten Edelstahlring zum Schutz daher. Der Pokéball ist der erste Ball der Reihe, im Verlaufe des Jahres 2021 folgen Superbälle, Hyperbälle und Premierbälle. Gonna catch them all! Bei Zavvi könnt ihr euch den perfekten Pokéball schon vorbestellen*. Im Aktionszeitraum bekommt ihr noch ein Pikachu-Shirt gratis dazu.

Bildmaterial: The Pokémon Company, The Wand Company