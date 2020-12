SNK zeigt ersten Teaser-Trailer zu The King of Fighters XV

Die kultige Fighting-Game-Reihe King of Fighters geht in die nächste Runde. SNK hat einen ersten Teaser-Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht. In dem Video geben die Entwickler erste Einblicke in das Spiel und stellen das neue Charakterdesign einiger der wichtigsten Kämpfer vor.

Ein ausführlicher Gameplay-Trailer folgt am 7. Januar, gab man außerdem bekannt. Producer Yasuyuki Oda und Creative Director Eisuke Ogura bezeichnen das neue Spiel als das „bisher ambitioniertestes KOF”. „Die Art und Weise, wie die Teams in KOF XV zusammengesetzt sein werden, unterscheidet sich sehr von KOF XIV“, meint Ogura. „Im nächsten Jahr werden wir dazu regelmäßig Informationen veröffentlichen, bis dahin wünschen wir den Fans viel Spaß beim Erträumen ihrer Lieblings-Teams.“