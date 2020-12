Sonntagsfrage: Holt ihr euch Cyberpunk 2077?

Nächste Woche erscheint der (nächste) heilige Gral der Videospiele. Zumindest, wenn es nach einigen VideospielerInnen geht. Die Rede ist von Cyberpunk 2077. In dem Open-World-Action-Adventure durchstreift ihr in der Rolle von V Night City. Wie bereits in Witcher 3 soll euch eine spannende und umfangreiche Geschichte erwarten.

Bereits im Mai 2012 kündigte CD Projekt RED das Spiel an. Doch folgte darauf nur ein kleiner Teaser, welcher nicht viel vom eigentlichen Spiel zeigte. Erst mit einem neuen Trailer auf der E3 2018 gab es neues Bildmaterial und Informationen. Drei konkrete Veröffentlichungstermine bekam Cyberpunk 2077 dann spendiert – der 10. Dezember soll nun der letzte sein.

Schon im Laufe der Entwicklung räumte das Spiel mehrere Awards und Auszeichnungen ein. Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Viel Kritik musste sich CD Projekt RED zu Arbeitsbedingungen einstecken. Damit das Spiel “rechtzeitig“ fertig wird, ordnete die Leitung des Entwicklerstudios Überstunden an. Für viele MitarbeiterInnen hieß dies für die letzten Wochenenden Arbeit statt Freizeit.

Ob man nun darauf achtet oder nicht, nach langer Wartezeit kommt das Spiel nun für PlayStation 4, Xbox One und PCs in den Handel. Eine Next-Gen-Version erscheint erst im kommenden Jahr. Doch wie sieht es eigentlich bei euch aus? Holt ihr euch Cyberpunk 2077 direkt am Erscheinungstag oder ist das Spiel nichts für euch? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

