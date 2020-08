Seht euch den Launchtrailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions an

Ab morgen ist es soweit und ihr könnt in Captain Tsubasa: Rise of New Champions an der Seite von Tsubasa Ozora loskicken. Publisher Bandai Namco und Entwickler Tamsoft veröffentlichten nun entsprechend einen Launchtrailer zum Titel, um die Vorfreude zu schüren.

Zwei Story-Modi: „Episode: Tsubasa“ und „Episode: Neuer Held“

„Rise of New Champions“ bietet euch die beiden Story-Modi „Episode: Tsubasa“ und „Episode: Neuer Held“. Wie bereits berichtet, schlüpft ihr in ersterem Modus in die (Fußball-)Schuhe des titelgebenden Helden Tsubasa Ozora und erlebt seine Geschichte. Dabei beinhaltet der Modus neben dem gesamten National-Middle-School-Turnier auch noch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Handlung.

In „Episode: Neuer Held“ hingegen bestreitet ihr euer ganz eigenes Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an, baut Freundschaften auf, wachst gemeinsam und seht euch schließlich sogar mit der Mannschaft von Tsubasa Ozora konfrontiert.

Eine Mannschaftsflut und diverse Online-Modi

Mit einem Dreamteam treten SpielerInnen dann weltweit im Online-Modus gegen andere Teams in „Division Matches“ an. Natürlich mit dem Ziel, in der internationalen Rangliste hoch zu klettern! Abseits der Division Matches wird es auch einen traditionellen 1-vs-1- sowie 2-vs-2-Online-Modus geben, den SpielerInnen mit selbst zusammengestellten oder den Originalteams bestreiten dürfen.

Von denen gibt es übrigens so einige. In Vergangenheit präsentierte Bandai Namco bereits sowohl die deutsche Mannschaft als auch das US-amerikanische Team und das senegalesische Spieleraufgebot. Außerdem durften wir zuletzt auch einen Blick auf die niederländische Mannschaft werfen und… nun, den Rest findet ihr hier.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

Der Launchtrailer zu Captain Tsubasa

via Gematsu, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft