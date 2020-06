Mit Ratchet & Clank: Rift Apart reist ihr auf PS5 durch Raum und Zeit

Insomniac Games enthüllten im Rahmen von Sonys »Future of Gaming«-Event den neuen Eintrag in der »Ratchet & Clank«-Serie mit einem Trailer. Dieser kündigt das neue Ratchet & Clank: Rift Apart nicht nur an, sondern liefert auch gleich explosive Gameplay-Eindrücke.

Neben altbekannter Action im schicken Grafikmantel, sticht dabei vor allem die neue „Rift-Mechanik“ heraus, welche dem Spieler zum Sprung durch Raum und Zeit verhilft und sowohl bei der Erkundung, als auch in Kampfsituationen zum Einsatz kommt. Weiterhin sollen spezielle Funktionen vom Feedback des Dualsense-Controllers Gebrauch machen.



Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint für PlayStation 5, ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht genannt.

Nachfolgend der bunte Ankündigungstrailer:

https://www.youtube.com/watch?v=ai3o0XtrnM8

Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony / Insomniac Games