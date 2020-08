Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint am 3. Dezember in Japan

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy hat ein Veröffentlichungsdatum – zumindest für Japan. Dort soll die abenteuerlustige Nachwuchs-Alchemistin ab dem 3. Dezember wieder auf Reisen gehen. Zunächst auf PlayStation 4 und Nintendo Switch, eine Version für PCs via Steam soll im Januar 2021 folgen.

Der Veröffentlichungszeitraum für den Westen bleibt hingegen vage. Hierzulande soll das zweite Ryza-Abenteuer „diesen Winter“ erscheinen. Eine zeitgleiche Veröffentlichung am 3. Dezember erscheint unwahrscheinlich – vermutlich müssen wir uns noch bis ins nächste Jahr gedulden.

Koei Tecmo aktualisierte weiterhin die offizielle, japanische Webseite mit Informationen und Screenshots zu alten Bekannten und einem Neuzugang.

Altbekannte Charaktere und ein Neuzugang im Fokus

Tao Mongarten

Ryzas Jugendfreund. Er studiert im Ausland bei Bos in der königlichen Hauptstadt und lernt jeden Tag hart, um ein Gelehrter zu werden. Er liest immer noch gerne zurückgezogen in seinen Büchern. Da es in der königlichen Hauptstadt aber so viele Dinge zu sehen und zu erleben gibt, verbringt er viel mehr Zeit im Freien als noch einst auf der Insel.

Serri Glaus

Eine Frau der gleichen Oren-Spezies wie Ryzas ehemalige Begleiterin Lila Decyrus. Sie ist auf einer Reise, um verschiedene Pflanzensamen für einen bestimmten Zweck zu sammeln. Serri begleitet Ryza und ihre Gefährten um die antiken Ruinen zu erkunden. Sie hat eine ruhige Persönlichkeit und ist fair und aufrichtig mit jedem, den sie trifft. Aus irgendeinem Grund jedoch verhält sie sich Ryza gegenüber distanziert.

Bos Brunnen

Ryzas und Taos Jugendfreund. Es gibt kein böses Blut mehr zwischen ihnen – im Gegenteil: Er verbringt viel Zeit mit Ryza und ihren Gefährten. Insbesondere mit Tao, der ebenfalls in der königlichen Hauptstadt studiert. Bos studiert besonders hart, um ein geeigneter Erbe des Namens Brunnen zu werden. Vulgär ist er allerdings noch immer.

Weitere Bilder, Details und eine Statue zum Schnäppchenpreis

Erst vor einigen Tagen hat Koei Tecmo Bild- und Videomaterial und Details zum zweiten Abenteuer der beliebten Alchemistin enthüllt. Atelier Ryza ist übrigens der erste Atelier-Ableger, der eine nummerierte, direkte Fortsetzung erhält. Wenig verwunderlich, mauserte sich die kecke Ryza doch zu einem populären Charakter. Als Protagonistin des aktuellen und gleichzeitig erfolgreichsten Atelier-Ablegers konnte sie SpielerInnen und Fans aus aller Welt für sich gewinnen.

Das ging natürlich auch nicht an Entwickler Gust und Publisher Koei Tecmo vorbei. Entsprechend enthüllte Gust zuletzt auch kuriose Pläne für eine lebensgroße Ryza-Statue zum Schnäppchenpreis von schlappen 25.000 US-Dollar.

Wie sieht es bei euch aus – konntet ihr mit Atelier Ryza etwas anfangen? Freut ihr euch auf die Fortsetzung?

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Koei Tecmo / Gust