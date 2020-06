Square Enix kündigt Kingdom Hearts: Melody of Memory für Konsolen an

Tja, nichts ist so alt wie die Neuigkeiten von gestern. Nachdem ein Logo zu einem gewissen Kingdom Hearts: Melody of Memory aufgetaucht ist, hat Square Enix dieses Spiel eben heute angekündigt. Zunächst wohl erfrischend für Kingdom-Hearts-Fans: das Spiel befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in Entwicklung. Kein neuer Mobile-Ableger also! Es handelt sich um ein Rhythmus-Action-Spiel.

Letztlich scheint es ein ziemlich klassisches Rhythmusspiel zu werden, zumindest lässt das der erste Trailer erwarten. 140 Songs werden versprochen, darunter nicht nur Musik aus Kingdom Hearts, sondern (natürlich) auch aus dem Disney-Katalog. Vier Spielmodi soll es geben, darunter auch Online-Kämpfe.

Kingdom Hearts: Melody of Memory soll noch in diesem Jahr erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix