Demon’s Souls ist zurück: Remake für PlayStation 5 angekündigt

Lange haben die Fans der Souls-Reihe auf diesen Moment gewartet: Sony hat während der »Future of Gaming«-Präsentation ein Remake zu Demon’s Souls, dem Urvater der Souls-Reihe, für PlayStation 5 angekündigt. Demon’s Souls erschien ursprünglich im Jahre 2009 für PlayStation 3 und ebnete den Weg für ein ganzes Genre, welches sich mit unzähligen Ablegern und Nachahmern immer noch äußerst großer Beliebtheit erfreut.

Der schwerste Vertreter der Souls-Reihe

Demon’s Souls gilt außerdem als der schwerste Vertreter der Souls-Reihe. Ob das Spiel zugänglicher wird, wie man es von vielen Neuinterpretationen älterer, bockschwerer Games kennt? Darauf sollte man in diesem Fall wohl nicht wetten.

Entwickelt wird das Remake von Sony Japan Studios und Bluepoint Games. Die Texaner zeigten zuletzt mit Shadow of the Colossus, was sie an der Remake-Front zu leisten vermögen. Demon’s Souls soll „rebuilt from the ground up“ sein, aber das dürftet ihr euch nach Ansicht des ersten Videomaterials auch schon gedacht haben.

Ankündigungstrailer zum Demon’s Souls Remake

Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony Japan Studios, Bluepoint Games