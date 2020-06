Final Fantasy VII Remake soll „das ganze Jahr über neue Spieler gewinnen“

Final Fantasy VII Remake durfte sich in den letzten Wochen reger Begeisterung erfreuen, was sich nicht zuletzt in starken Verkaufszahlen niederließ. Auch wir konnten für den Startschuss, der in Episoden angelegten Neuauflage, eine Empfehlung im Rahmen unseres Testberichts aussprechen. Ein großer Teil der Spieler wird mittlerweile den Abspann der ersten Episode gesehen haben und auf die baldige Fortführung der Handlung hoffen. Wann wir mit einer Veröffentlichung der zweiten Episode rechnen können steht dabei leider noch nicht fest, ein aktuelles Statement seitens Square Enix lässt jedoch interessiert aufhorchen.

Verkaufszahlen stellen zufrieden, Erweiterung der Spielerzahlen angedacht

So äußerte CEO Yusuke Matsuda im Rahmen des aktuellen Finanzberichts zunächst seine Zufriedenheit über die Verkaufszahlen der ersten Episode:

„Wir freuen uns, dass wir die 3,5 Millionen Einheiten übertreffen konnten, da wir uns wegen der vorhergesehenen Auswirkungen des Ausbruchs des Corona-Virus dazu entschieden haben, weniger physische Datenträger zu produzieren und zu versenden. Die Verkaufszahlen der Disc-Version waren niedriger als wir ursprünglich erwartet haben. Das Wachstum der digitalen Verkäufe erhöhte allerdings ihren Anteil am Gesamtumsatz, was unserer Erwartung nach zu einer besseren Gewinnspanne führen wird.“

So weit, so gut. Spannender klingen jedoch schon Matsudas Ausführungen bezüglich der Gestaltung der nahen Zukunft. Auf die Frage, ob es Initiativen geben würde, um die Verkaufszahlen weiter anwachsen zu lassen, sagte Matsuda:

„Noch mehr neue Spieler hinzu gewinnen zu können, ist von entscheidender Bedeutung. Ich kann nicht näher ins Detail gehen, aber wir haben Pläne für Initiativen, um das ganze Jahr über Spieler zu gewinnen. Also behalten Sie bitte unsere Fortschritte im Auge. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir keine Marketingstrategie verfolgen werden, die sich ausschließlich auf die Preisgestaltung stützt.“

Neue Spielerzahlen sollen also nicht ausschließlich durch Preisreduktionen des Titels generiert werden, sondern ebenso durch weitere Initiativen. Können wir mit DLC rechnen, welche die Wartezeit zur zweiten Episode verkürzen? Das bleibt momentan noch unklar, wenngleich die Hoffnung aufkeimt, nicht erst mit Veröffentlichung der zweiten Episode Neues aus der Welt des Final Fantasy VII Remake zu erfahren.

via Gamingbolt, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO