Nintendo kündigt die Gesellschaftsspiele Super Mario Monopoly: Celebration Edition und Super Mario Jenga an

Nintendo hat via Twitter neue Produkte enthüllt, die in Zusammenarbeit mit Spielwaren-Riese Hasbro entstehen. So erwarten Freunde des gepflegten Gesellschaftsspiels bald Super Mario Jenga und die Super Mario Monopoly: Celebration Edition. Dem Tweet zufolge sollen beide Spiele zum 1. August dieses Jahres verfügbar werden. Amazon führt die Produkte auch schon im Sortiment auf und listet Super Mario Jenga* sowie die Super Mario Monopoly: Celebration Edition*. Amazons US-Pendant führt die Spiele für 19,99 US-Dollar respektive 29,99 US-Dollar.

So funktionieren die beiden Gesellschaftsspiele

Super Mario Jenga kommt mit einem Twist daher. SpielerInnen können aus verschiedenen Figuren aus der Serie wählen, wie Mario, Luigi, Pech und Toad. Folglich gilt es den Turm zu erklimmen und Bowser an seiner Spitze zu erreichen. Eine Drehscheibe gibt dabei an, wieviele Blöcke in die Höhe gehüpft werden darf.

Die Super Mario Monopoly: Celebration Edition hingegen tauscht Häuser und Hotels gegen Toad-Häuser und Beach-Schlösser ein. Ein Fragezeichen-Block (mit Sound-Effekten) gibt ferner an, ob ihr im Spielverlauf Münzen dazu gewinnt oder verliert.

Nintendos LEGO-Offensive

Nintendos Kultmarke rund um den beliebten Heldenklempner „Super Mario“ kommt momentan gut rum. Zuletzt berichteten wir etwa über eine Kooperation des japanischen Unternehmens mit der LEGO Company. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert nicht nur eine umfängliche „Super Mario“-LEGO-Produktreihe, sondern auch eine Baustein-Version der ikonischen 8-Bit-Konsole, Nintendo Entertainment System.

Seid ihr Fans von Gesellschaftsspielen? Sind die Ankündigungen zur Feier des Heldenklempners etwas für euch?

Bildmaterial: Nintendo / Hasbro