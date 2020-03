Final Fantasy VII Remake: Eine gute Möglichkeit, jetzt nochmal das Original zu spielen

In zwei Wochen erscheint Final Fantasy VII Remake hierzulande. Jetzt nochmal das Original einlegen und sich Midgar in Erinnerung rufen? Eine gute Idee. Ich persönlich kann es nur jedem empfehlen.

Natürlich ist Final Fantasy VII heute noch ein tolles Spiel, aber eure rosafarben-getrübten Kindheitserinnerungen werden sich auch ein wenig der Realität anpassen.

Ich jedenfalls sehe das Remake in einem anderen Licht, als hätte ich nur meine Kindheitserinnerungen an das Original. So glaube ich jedenfalls. Und ich habe immerhin schon fast vier Stunden in das Remake reingeschnuppert!

Die beste Möglichkeit, das Original zu spielen, ist natürlich das Original zu spielen. Für mich die zweitbeste Möglichkeit: die asiatische Handelsversion von Final Fantasy VII & VIII Remastered* mit deutschen Texten für Nintendo Switch.



Noch zwei Wochen bis zum Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Wir werden bisher nie gesehene, neue Bereiche in Midgar kennenlernen! Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO