Final Fantasy VII Remake legt erfolgreichsten Launchmonat der Seriengeschichte in den USA hin

Wie Mat Piscatella von den amerikanischen Marktforschern der NPD Group bei Twitter verkündete, legte Final Fantasy VII Remake den erfolgreichsten Launch der traditionsreichen Final-Fantasy-Serie in den USA hin. Die NPD Group legt monatlich Berichte für die Videospielbranche vor, die zahlender Kundschaft vorbehalten bleibt. Jeden Monat gibt es daraus aber natürlich auch einige Details für die Öffentlichkeit.

So erklärt Piscatella, dass das Final Fantasy VII Remake in den USA den besten Launchmonat der Serie hinlegen konnte. Sowohl nach verkauften Einheiten, als auch gemessen am Umsatz erzielte das Remake im zurückliegenden April Zahlen, an die bisher kein Final Fantasy herankommt. Beide Rekorde hielt bisher übrigens Final Fantasy XV mit dem Erfassungsmonat Dezember 2016.

Verzerrt wird das Bild leider dadurch, dass Final Fantasy XV bereits am 29. November erschienen ist und somit mit zwei Launchtagen nicht in die Dezember-Statistik fällt. Dafür liegen grundsätzlich mehr Verkaufstage zugrunde und es ist wiederum auf mehreren Plattformen erschienen und profitierte vom Weihnachtsgeschäft. Bereinigt um die meisten Faktoren wäre jedoch eine Auswertung, welche den ersten Monat nach dem Launch zugrunde legt, nicht den ersten vollen Kalendermonat nach dem Launch.

Gleichermaßen ist Final Fantasy VII Remake auch auf dem ersten Platz der meistverkauften Spiele im April 2020 in den USA. Und in der Liste der meistverkauften Spiele des Jahres – bis heute -, landet es aus dem Stand auf Platz 3. Dass es als Multiplattform-Spiel noch erfolgreicher gewesen wäre, zeigt auch der Blick auf die PS4-Liste. Dort führt das Remake nämlich bereits im laufenden Jahr.

