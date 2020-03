Final Fantasy VII Remake: Die Polygon-Figuren könnt ihr euch jetzt vorbestellen

Erinnert ihr euch an die „Low Poly“-Figuren zum Final Fantasy VII Remake? Nun, eigentlich sind es einfach nur die Figuren aus Final Fantasy VII, mit dem Remake haben sie nicht viel zu tun. Natürlich drückt Square Enix hier heftig auf das Nostalgie-Gaspedal.

Jetzt könnt ihr sie jedenfalls erwerben bzw. vorbestellen:

Ausgestellt wurden die Figuren erstmals im Zuge der Tokyo Game Show 2019 von Square Enix gemeinsam mit Dengeki Hobby. Die Figuren sind liebevoll den Niedrig-Polygon-Modellen des Originalspiels aus dem Jahre 1997 nachempfunden. Sie vermitteln einen Eindruck davon, wie einfach aber dennoch sympathisch die für heutige Verhältnisse doch recht simple Optik des Originals zu seiner Zeit war.

Würdet ihr sie euch ins Regal stellen?

Zugegeben, heute sprechen solche Modelle nicht mehr jeden an. Vermutlich nicht mal jeden hartgesottenen Final-Fantasy-VII-Fan. Wir fragten euch schon vor Monaten, ob ihr euch die Figuren ins Regal stellen würdet? Die Antworten fielen unterschiedlich aus.

Wer möchte, findet die Figuren jetzt bei Play-Asia*. Es gibt eine Vorbesteller-Deadline bis zum 12. April 2020, danach kann Play-Asia eine Lieferung nicht mehr zusichern. Ihr könnt bei Play-Asia mit PayPal bezahlen. In einer Box enthalten sind acht Figuren, wobei sieben verschiedene enthalten sind. Weitere Details findet ihr auf der verlinkten Produktseite.

Final Fantasy VII Remake erscheint in zwei Wochen

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Bildmaterial: Dengeki Hobby, Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO