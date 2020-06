The Last of Us: PlayStation startet offiziellen Podcast

Wir nähern uns der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II – Grund genug für Sony, die Vorfreude auf den Titel weiter zu schüren. Über den Nachrichtendienst Twitter kündigte PlayStation nun nämlich eine offizielle Podcast-Serie zu The Last of Us an.

Als Gastgeber der achtteiligen Serie tritt Autor und Stand-Up-Comedian Christian Spinner auf, welcher im Rahmen des Podcasts sowohl die Entwicklung von The Last of Us, als auch jene des anstehenden The Last of Us: Part II thematisieren wird. Die erste Episode ist ab sofort verfügbar – alle weiteren Episoden sollen im wöchentlichen Rhythmus, immer dienstags, veröffentlicht werden.

Entwickler, Schauspieler und Komponist kommen zu Wort

In der ersten Ausgabe werden Neil Druckmann (Vize-Präsident von Naughty Dog und Creative Director von The Last of Us: Part II) und Anthony Newman (Game Director von The Last of Us: Part II) interviewt, welche gemeinsam die ersten Stunden des Originaltitels von 2013 besprechen und Revue passieren lassen. In künftigen Ausgaben sollen zudem Ashley Johnson und Troy Baker, welche in den Spielen Ellie und Joel verkörpern, als auch diverse Entwickler und Komponist Gustavo Santaolalla zu Wort kommen.

Spoiler zu Part II sind übrigens (noch) nicht zu befürchten. Auf den kommenden, zweiten Eintrag in der Serie, soll erst ab der Ausgabe vom 7. Juli eingangen werden – dann aber auch entsprechend ausführlich.

Zuletzt berichteten wir über die Verpflichtung von Johan Renck als Regisseur für die Pilotfolge der HBO-Adaption von The Last of Us; der eigens dem Titel gewidmeten State of Play und diversen Inside-Videos mit Fokus auf Geschichte, Gameplay, Welt und der Detailverliebtheit des anstehenden The Last of Us: Part II.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst kürzlich eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

Nachfolgend der Trailer zum offiziellen Podcast:

via IGN, Bildmaterial: The Last of Us, Sony / Naughty Dog