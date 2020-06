„DreamsCom“ mit digitalem Messegelände für Dreams angekündigt

Mit dem „Dreams Community Showcase“ oder kurz “DreamsCom”, hat auch Media Molecule ein Online-Event eigens für Dreams ins Leben gerufen. Ganz im Stile des Entwicklers, könnt ihr euch hier aber nicht nur auf einen Livestream freuen, sondern auch selbst aktiv und Teil des Events werden.

Der Stream findet am Dienstag, den 30. Juni 18 Uhr statt. Dort erwarten euch zahlreiche Ankündigungen aus der Community, die neue Spiele vorstellen werden oder Updates zu langfristigen Projekten versprechen. Bestimmt dürfen wir uns auch auf eine Überraschung seitens Media Molecule freuen, die seit einiger Zeit an ihrem VR-Update für Dreams arbeiten. Zu hoffen wäre es!

Ein digitaler Spaziergang über das Messegelände

Da dieses Jahr aufgrund von Corona so ziemlich alle Messen ausfallen, hat sich Media Molecule aber noch ein weiteres Schmankerl überlegt. Daher wird es ein eigenes Messegelände geben, über das ihr in digitaler Form spazieren könnt. Dort haben sich jetzt schon namhafte Größen der Community “angemeldet”. Hier zeigen sie euch sämtliche aktuell in Entwicklung befindlichen Projekte. Das können, ganz im Stile der Gamescom, entweder Trailer oder sogar Demos sein.

Doch das ist nicht nur ein passives Event: denn jeder Dreams-Besitzer, kann solch einen Messestand selbst erstellen. So könnt ihr auch Teil des gesamten Messegeländes werden. Dafür gilt es jedoch einige Regeln zu beachten. Außerdem müsst ihr euren Messestand bis zum Ende des 24. Juni veröffentlich haben, wenn ihr am 30. Juni dabei sein wollt.

Falls ihr also einem Projekt in Dreams einen eigenen Messestand widmen möchtet, eine Demo oder Trailer zeigen möchtet, dann nutzt das offizielle Messestand-Template. Dreams ist exklusiv für PlayStation 4 erhältlich. Eine Demo könnt ihr hier ausprobieren. Außerdem ist Dreams noch bis zum 17. Juni im Zuge der „Days of Play“ reduziert und im PSN für 29,99 Euro erhältlich.

Bildmaterial: Dreams, Sony / Media Molecule