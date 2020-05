Dies erwartet euch bei IGNs Summer of Gaming

IGN hat den Terminplan für den „Summer of Gaming“ enthüllt, welcher sich über den Monat Juni erstrecken wird. Alle Events findet ihr bei IGN, wir beschränken uns hier auf die Formate, welche sich um Ankündigungen oder Premieren drehen. Daneben gibt es auch Wohltätigkeitsveranstaltungen und Entwickler-Interviews.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem 5., 8. und 9. Juni mit der dreiteiligen „IGN Expo“. An den ersten beiden Terminen sind Neuankündigungen versprochen, aber auch am 9. Juni wird es spannend mit 13 Sentinels: Aegis Rim, welches endlich für den Westen konkret vorstellt werden soll. Weitere Enthüllungen sollen am 15., 18. und 24. Juni folgen.

Übersicht: Die geplanten Digital-Events im E3-Zeitraum

via Gematsu, Bildmaterial: IGN