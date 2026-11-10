Nicht nur Monolith Soft – noch ein großes Studio half Nintendo beim Zelda-Remake

Seit wenigen Tagen ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das Remake des Nintendo-64-Klassikers begeistert mit seiner komplett überarbeiteten Grafik und zahlreichen technischen Verbesserungen. Doch hinter der Neuauflage steckt offenbar noch mehr Unterstützung, als zunächst bekannt war.

Erst kürzlich bestätigte Monolith Soft, das Studio hinter der Xenoblade Chronicles-Reihe, seine Beteiligung an der Entwicklung. Jetzt meldet sich ein weiteres namhaftes Unternehmen zu Wort: Bandai Namco Studios.

Unterstützung bei Grafik, Animationen und Zwischensequenzen

Wie Bandai Namco Studios auf seiner offiziellen Website bekannt gab, war das Unternehmen ebenfalls an der Entwicklung des Zelda-Remakes beteiligt.

Dabei übernahm das Studio im Auftrag von Nintendo verschiedene Aufgaben im visuellen Bereich. Dazu gehörten unter anderem Charaktermodelle, Landschaften, Animationen, Zwischensequenzen und Elemente der Benutzeroberfläche.

Gerade angesichts der umfangreichen grafischen Überarbeitung dürfte diese Unterstützung durchaus willkommen gewesen sein. Schließlich wurde die Welt von Hyrule für das Remake nahezu vollständig neu gestaltet.

Die Hauptverantwortung für die Entwicklung lag weiterhin bei Nintendo. Mit Monolith Soft und Bandai Namco Studios waren allerdings gleich zwei weitere erfahrene japanische Entwicklerteams an dem ambitionierten Projekt beteiligt.

Bandai Namco und Nintendo sind alte Bekannte

Überraschend ist diese Zusammenarbeit nicht unbedingt. Nintendo und Bandai Namco verbindet schließlich eine lange gemeinsame Geschichte.

Ein bekanntes Beispiel ist SoulCalibur II aus dem Jahr 2003. Damals durfte Link exklusiv in der GameCube-Version des Kampfspiels als spielbarer Gastcharakter antreten.

Noch enger wurde die Zusammenarbeit bei Super Smash Bros.. Bereits bei Super Smash Bros. für Nintendo 3DS und Wii U übernahm Bandai Namco eine zentrale Rolle in der Entwicklung. Auch bei Super Smash Bros. Ultimate war das Unternehmen unter der Leitung von Masahiro Sakurai maßgeblich beteiligt.

Auch in der jüngeren Vergangenheit sorgte die „Zusammenarbeit“ für Schlagzeilen. So wurde erst im März die Übernahme von Bandai Namco Studios Singapore durch Nintendo perfekt gemacht, nachdem diese im Jahr zuvor schon kommuniziert wurde, um die eigene Entwicklungsstruktur zu stärken. Das Studio, das zuvor unter anderem an der Splatoon-Reihe mitgewirkt hatte, firmiert inzwischen unter dem Namen Nintendo Studios Singapore.

Dass Bandai Namco nun auch bei einem der wichtigsten Zelda-Projekte der vergangenen Jahre mitgewirkt hat, passt also durchaus ins Bild.

via Genki bei Twitter, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo