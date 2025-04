Keine Sorge, es besteht weiter Hoffnung auf eine Neuauflage von Zelda: The Wind Waker

Mit The Legend of Zelda: The Wind Waker veröffentlichte Nintendo 2003 einen Ableger der ikonischen Action-Adventure-Serie, der sich – vor allem aufgrund seines einzigartigen Grafikstils – bis heute größter Beliebtheit unter Fans erfreut.

2013 bekam der Titel dann eine aufgebohrte HD-Version für Wii U spendiert, von der sich Fans erhofften, dass sie im Laufe der Zeit auch für Nintendo Switch verfügbar würde. Dem war bis dato leider nicht so. Nun kündigte Nintendo bekanntlich an, Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket bald um ein GameCube-Katalog zu erweitern. Teil dieses Angebots ist auch „The Wind Waker“, was Fans nun verständlicherweise die Hoffnungen auf ein künftiges Remaster des Spiels raubt.

Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Im Gegenteil: Eine Neuauflage des Spiels für Nintendo Switch 2 ist sogar durchaus möglich. Das bestätigte Nate Bihldorff, Senior Vice President of Product Development bei Nintendo of America, gegenüber Tim Gettys von Kinda Funny. Laut Gettys sagt Bihldorff, dass die Aufnahme eines Spiels in die Bibliothek von Nintendo Switch Online nicht gleich die Veröffentlichung eines Remasters in der Zukunft verhindert.

Bihldorff weist auch darauf hin, dass es auf Nintendo Switch Online mehrere Spiele gibt, die für SpielerInnen, die sich nicht an Nintendos Abo-Dienst binden möchten, in anderer Form weiterhin verfügbar sind. Das bestätigt natürlich nicht, dass The Legend of Zelda: The Wind Waker HD für Nintendo Switch 2 erscheint; Fans dürfen aber zumindest weiter auf eine Neuauflage hoffen.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Wind Waker HD, Nintendo