Jetzt auch noch eine Sammleredition und Joy-Con: Produkte zu Ocarina of Time aufgetaucht

Noch warten wir geduldig auf neue offizielle Informationen zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Seit der Ankündigung und dem kurzen Teaser-Trailer ist es verdächtig ruhig geworden.

Dabei soll das Spiel weiterhin 2026 erscheinen – und mittlerweile haben wir bereits September. So langsam dürfte Nintendo also wieder etwas zeigen. Und schon in der kommenden Woche wird das auch der Fall sein, wie Nintendo heute ankündigte.

Mehrere Gerüchte hatten auf eine mögliche Nintendo Direct am 10. September hingedeutet. Jetzt wird es doch ein anderer Termin, doch die Gerüchte, die es vorab schon gab, bleiben bis dahin natürlich die gleichen.

Vor einigen Wochen machten vermeintliche Bilder einer besonderen „Switch 2“ sowie eines Pro Controllers im Zelda-Design die Runde. Ob diese tatsächlich echt sind, ist weiterhin unklar. Komplett aus dem Nichts kamen sie allerdings nicht, denn Gerüchte über eine spezielle Zelda-Edition der Nintendo Switch 2 kursieren schon deutlich länger.

Händler listet gleich mehrere „Ocarina of Time“-Produkte

Jetzt gibt es neues Futter. Wie ein Nutzer auf Reddit entdeckt hat, soll der große französische Händler Cdiscount vorzeitig gleich mehrere Produkte rund um Ocarina of Time im System haben.

Darunter befinden sich angeblich eine Nintendo Switch 2 – Zelda: Ocarina of Time Edition, ein passender Switch 2 Pro Controller sowie ein Joy-Con-2-Paar im „Ocarina of Time“-Design. Noch interessanter: Neben dem eigentlichen „Switch 2“-Spiel taucht in den Einträgen auch eine separate Collector’s Edition auf.

Natürlich gilt auch hier: Nintendo hat bislang keines dieser Produkte offiziell angekündigt und fehlerhafte oder vorläufige Händler-Einträge sind keine Seltenheit. Zusammen mit den vorherigen Gerüchten um spezielle Zelda-Hardware macht der Fund die Sache aber zumindest ein Stück interessanter.

Ganz ungewöhnlich wäre es nicht, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sowie Breath of the Wild hatten auch eine Collectors bzw. Limited Edition. Das Muster würde also zu den 3D-Zeldas passen. Zu Skyward Sword HD gab es übrigens keine, dafür aber thematische Joycons.

Und auch bei der Entwicklung des Remakes selbst könnte Nintendo prominente Unterstützung bekommen haben. Ein weiteres aktuelles Gerücht liefert dazu einen spannenden Hinweis – schaut also auch dort gerne einmal rein.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo