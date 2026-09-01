Nintendo schweigt noch – doch Ubisoft könnte den nächsten Direct-Termin verraten haben

Bei Sony wissen wir inzwischen Bescheid: Gleich zwei neue Präsentationen stehen in wenigen Tagen auf dem Programm. Ein weiterer Kandidat für den September ist eigentlich schon traditionell Nintendo.
Offiziell angekündigt wurde eine neue Nintendo Direct bislang zwar nicht, inzwischen gibt es aber gleich mehrere Indizien dafür, dass es schon bald so weit sein könnte.
Besonders interessant ist dabei der 10. September. Einen ersten Hinweis liefert ausgerechnet Ubisoft. Nach einem „Leak“ zu Just Dance: Decade of Hits kündigte der Publisher an, an diesem Tag weitere Informationen zum Spiel bekannt geben zu wollen.
Ausgerechnet Just Dance liefert einen Hinweis
Das muss für sich genommen natürlich noch überhaupt nichts bedeuten. Allerdings gehören die „Just Dance“-Spiele seit Jahren zu den regelmäßigen Gästen einer Nintendo Direct. Erst im vergangenen Jahr wurde beispielsweise Just Dance 2026 Edition im Rahmen einer Nintendo-Präsentation angekündigt.
Zusätzlich bringt der YouTube-Kanal Switch Force ebenfalls eine Nintendo Direct am 10. September ins Gespräch. Ob dahinter tatsächlich Insider-Informationen stecken oder lediglich die verschiedenen Indizien miteinander verbunden werden, ist allerdings unklar. Ganz aus der Luft gegriffen wäre der Termin zumindest nicht.
Dafür spricht auch ein Blick auf den Kalender: Nintendo veranstaltet traditionell eine Direct im Vorfeld der Tokyo Game Show, die in diesem Jahr bereits am 17. September beginnt. Entsprechend bleibt gar nicht mehr besonders viel Zeit.
Noch ist eine Nintendo Direct für den 10. September also keineswegs bestätigt. Ubisoft, die aktuellen Gerüchte und Nintendos bisheriges September-Muster sorgen aber zumindest dafür, dass dieser Termin langsam ziemlich interessant wird.
via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo
2 Kommentare
Ist halt ne 50:50 Chance bei denen aktuell xD Februar war ja auch immer garantiert und gabs dann nun doch nicht. Der Release Kalender ist ziemlich voll dank der letzten Direct... Ich tippe daher weiterhin auf eine Zelda Special Direct, da man hier wirklich nun Material nachliefern muss.
Naja und vielleicht Partner Showcase. Die gibts ja auch noch^^
Wär aber natürlich toll, falls man ne richtige Direct bringen würde aber das glaub ich erst, wenns offiziell ist xD
Geschwiegen bis 1 Tag vor einer Direct hat Nintendo in den letzten Jahren ja immer^^
Eine September Direct ist eig 99% safe. Da kam immer eine, außer während Korona einmal. Das ist Der Core Monat für Nintendo Directs. Hier geht es um aktuell erscheinende Spiele, das Wintergeschäft und kommende Spiele im nächsten Jahr zugleich. Wenn im September keine Direct mit haupts. Nintendo Spielen kommt, ist Nintendo wirklich lost