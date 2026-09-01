Nintendo schweigt noch – doch Ubisoft könnte den nächsten Direct-Termin verraten haben

Bei Sony wissen wir inzwischen Bescheid: Gleich zwei neue Präsentationen stehen in wenigen Tagen auf dem Programm. Ein weiterer Kandidat für den September ist eigentlich schon traditionell Nintendo.

Offiziell angekündigt wurde eine neue Nintendo Direct bislang zwar nicht, inzwischen gibt es aber gleich mehrere Indizien dafür, dass es schon bald so weit sein könnte.

Besonders interessant ist dabei der 10. September. Einen ersten Hinweis liefert ausgerechnet Ubisoft. Nach einem „Leak“ zu Just Dance: Decade of Hits kündigte der Publisher an, an diesem Tag weitere Informationen zum Spiel bekannt geben zu wollen.

Ausgerechnet Just Dance liefert einen Hinweis

Das muss für sich genommen natürlich noch überhaupt nichts bedeuten. Allerdings gehören die „Just Dance“-Spiele seit Jahren zu den regelmäßigen Gästen einer Nintendo Direct. Erst im vergangenen Jahr wurde beispielsweise Just Dance 2026 Edition im Rahmen einer Nintendo-Präsentation angekündigt.

Zusätzlich bringt der YouTube-Kanal Switch Force ebenfalls eine Nintendo Direct am 10. September ins Gespräch. Ob dahinter tatsächlich Insider-Informationen stecken oder lediglich die verschiedenen Indizien miteinander verbunden werden, ist allerdings unklar. Ganz aus der Luft gegriffen wäre der Termin zumindest nicht.

Dafür spricht auch ein Blick auf den Kalender: Nintendo veranstaltet traditionell eine Direct im Vorfeld der Tokyo Game Show, die in diesem Jahr bereits am 17. September beginnt. Entsprechend bleibt gar nicht mehr besonders viel Zeit.

Noch ist eine Nintendo Direct für den 10. September also keineswegs bestätigt. Ubisoft, die aktuellen Gerüchte und Nintendos bisheriges September-Muster sorgen aber zumindest dafür, dass dieser Termin langsam ziemlich interessant wird.

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo