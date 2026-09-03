Das Geheimnis um das Studio hinter dem „Ocarina of Time“-Remake könnte gelöst sein

Wir alle warten händeringend auf neue Informationen zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Doch seit der Enthüllung ist erstaunlich wenig Konkretes hinzugekommen. Vieles, was derzeit rund um das Projekt kursiert, bleibt Spekulation – und das gilt auch für eine neue, durchaus interessante Spur zum möglichen Entwickler.

Wie einem Nutzer auf Reddit aufgefallen ist, führt der norwegische Händler Elkjøp das kommende Ocarina of Time für „Switch 2“ in seinem Shop. Spannend ist dabei vor allem eine Angabe: Als Entwickler wird dort Monolith Soft genannt.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Entsprechend sollte der Händlereintrag mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Gerade Nintendo hält Informationen darüber, welche Studios an seinen Spielen beteiligt sind, gerne lange unter Verschluss. Ob ein Händler bereits über entsprechende interne Informationen verfügt oder es sich schlicht um einen fehlerhaften Eintrag handelt, wissen wir derzeit nicht.

Monolith Soft und Zelda sind keine Fremden

Ganz aus der Luft gegriffen wäre eine Beteiligung allerdings nicht. Das vor allem für Xenoblade Chronicles bekannte Studio hat Nintendo bereits bei zahlreichen großen Projekten unterstützt und war auch an Skyward Sword, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom beteiligt.

Monolith Soft wird deshalb schon länger mit einer möglicherweise größeren Rolle innerhalb der Zelda-Reihe in Verbindung gebracht. Zelda-Director Daiki Iwamoto äußerte in der Vergangenheit zudem den Wunsch, dass das Studio künftig eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Serie spielen könnte.

Ein Remake von Ocarina of Time unter der Leitung von Monolith Soft wäre vor diesem Hintergrund zumindest keine vollkommen abwegige Vorstellung. Auch Grezzo sammelte zunächst mit den Neuauflagen von Ocarina of Time und Majora’s Mask Erfahrung mit der Reihe, bevor das Studio später mit Echoes of Wisdom ein komplett neues Zelda-Abenteuer entwickelte.

Mehr als ein interessantes Indiz ist der Händlereintrag momentan aber nicht. Passend dazu halten sich derzeit Gerüchte um eine mögliche Nintendo Direct im September. Vielleicht erfahren wir dort endlich mehr über das „Remake“ – bis dahin bleibt auch Monolith Soft als möglicher Entwickler reine Spekulation.

via GamesRadar, Bildmaterial: Ocarina of Time, Nintendo