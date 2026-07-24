Gerücht: Die Zelda-Sonderedition der Switch 2 wird konkreter – und Zubehör gibt’s auch

Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte rund um The Legend of Zelda. Ein Teil davon hat sich inzwischen bewahrheitet – das Remakes von Ocarina of Time existiert inzwischen tatsächlich.
Gleichzeitig machten auch neue Spekulationen über Zelda-Zubehör die Runde. Zwar sind diese bislang nicht bestätigt, doch ein neuer Leak liefert nun weitere Hinweise auf eine mögliche Zelda-Edition der Nintendo Switch 2. Demnach soll Nintendo an einer Sonderkonsole zum 40. Jubiläum der Zelda-Reihe arbeiten.
Jubiläums-Konsole statt Ocarina-Design
Laut den bekannten Leakern Shpeshal_Nick und Necrolipe war ursprünglich davon ausgegangen worden, dass die Sonderedition direkt an das „Ocarina of Time“-Remake angelehnt sein würde. Inzwischen heißt es jedoch, dass Nintendo stattdessen das 40-jährige Bestehen der gesamten Reihe feiern möchte.
Wie die Konsole letztlich aussehen wird, ist bislang nicht bekannt. Dafür gibt es erste Informationen zu einem passenden Pro Controller. Dieser soll überwiegend schwarz gehalten sein, grüne Enden an den Griffen besitzen und mit goldenen Akzenten sowie einem Triforce-Symbol zwischen den Plus- und Minus-Tasten versehen sein.
Ob der Controller Teil eines Bundles sein oder gemeinsam mit dem „Ocarina of Time“-Remake ausgeliefert wird, ist derzeit ebenfalls unklar. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnten Konsole und Controller noch im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden.
Zelda-Hardware hätte Tradition
Nintendo hat bereits mehrfach Sondereditionen seiner Hardware zur The Legend of Zelda-Reihe veröffentlicht. Fans erinnern sich etwa an den Game Boy Advance SP im „The Minish Cap“-Design, die goldene Wii-Fernbedienung zu Skyward Sword, die Hyrule Edition der Switch Lite oder die Tears of the Kingdom-Edition der Switch OLED.
Entsprechend hoffen viele Fans, dass eine mögliche Zelda-Switch-2 optisch auffälliger ausfällt als einige der jüngsten Sondermodelle. In den sozialen Netzwerken wünschen sich zahlreiche Spieler ein stärker auf die Reihe zugeschnittenes Design.
Wie bei allen Gerüchten gilt allerdings auch hier: Nintendo hat die Konsole bislang nicht angekündigt. Bis zu einer offiziellen Vorstellung sollten die aktuellen Informationen daher mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Würde ihr euch dieses Zubehör zulegen?
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo; Hasbro
6 Kommentare
Und die schönen 3DS-Versionen zu Ocarina of Time und Majoras Mask. Ersteren fand ich dermaßen schick, dass mich auch das größere Display nie zum (Majoras Mask) XL bewegen konnte^^
Bei ner Sonderedition der Switch 2 würde ich vermutlich auch wenn sie mir gefällt passen. Bin da irgendwie so, hab ich die Konsole schon und sie läuft einwandfrei, bleib ich ihr treu. Über nen Controller könnten wir aber vllt. reden.
Den 3DS zu Majoras Mask habe ich auch, tolles Teil. Damals war ich auch noch verrückt genug, Hardware zu kaufen, die ich schon hatte ... aber kam halt auch nur 230 Euro oder so, iirc. Die Switch 2 nochmal kaufen ... da muss ich schweren Herzens passen ... auch bei Zelda Auf der anderen Seite... eine gebrauchte Switch 2 erzielt wahrscheinlich auch ganz stabile Preise ... uff
Hab mir vor im August eine Switch 2 für Xenoblade Chronicles, Orbitals und StarFox zu kaufen.
Bin zwar kein Zelda Fan aber es wär glaub ich klug bis zu der Edition zu warten allein wegen des wiederverkaufs Werts wenn man se nicht mehr braucht
Meh. Deswegen lohnt es sich, Konsolen nicht "Day One" zu kaufen. Die Zeiten, in denen die Kohle locker genug fürs doppelte und dreifache Anschaffen eines Videospielgeräts saß, sind vorbei.
Aber ich hab noch die 3DS XL-Version hier herumliegen, die damals mit A Link between Worlds ausgeliefert wurde. :>
Wobei... Ich hab da diesen Kollegen, der sich eh eine Switch 2 beim Release der kommenden neuen Pokémon-Teile holen möchte. Vielleicht kann ich den für einen Ankauf meiner Konsole um den Finger wickeln...
Gab es solche Bundles schon vorher? Die Controller wurden eigentlich immer separat verkauft. Das würde den Preis des Bundles ja auch exorbitant in die Höhe treiben.
Man muss wohl warten, bis dann mal Bildmaterial gezeigt wird aber wenn ich so an die erste Switch zurückdenke, wirklich coole Design-Spielereien wie auf dem DS oder 3DS zum Beispiel gab es da nie. Also mich begleitet Zelda, seit ich circa 4-5 Jahre alt bin, aber das wäre wohl nichts, wofür ich meine jetzige Konsole eintauschen würde. Anders wäre es natürlich, wenn es dann eine richtige Revision wäre. Ein OLED-Model mit Zelda-Design dann. Das wäre etwas, wo ich wohl durchaus in einen Gewissenskonflikt mit meinem Bankkonto kommen würde^^
Mich interessiert dann nach wie vor lediglich die Gameplay-Enthüllung des Remakes. Und die wird wohl noch etwas auf sich warten lassen.
Da es für mich nur ein Handgriff war da die Handhelds nämlich genau hier neben mir liegen, ich habe auch noch den goldenen A Link Between Worlds 3DS XL hier. Der Kauf hatte für mich damals Sinn gemacht, weil ich unbedingt einen 3DS XL haben wollte. Mir gefiel aber der Majora's Mask 3DS XL aufgrund seines Designs immer ein Stückchen besser. Aber, ich bin auch mit dem ALBW 3DS noch immer zufrieden, auch, wenn ich das Spiel selbst gerne als Remaster auf der Switch/2 sehen würde^^
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