Gerücht: Die Zelda-Sonderedition der Switch 2 wird konkreter – und Zubehör gibt’s auch

Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte rund um The Legend of Zelda. Ein Teil davon hat sich inzwischen bewahrheitet – das Remakes von Ocarina of Time existiert inzwischen tatsächlich.

Gleichzeitig machten auch neue Spekulationen über Zelda-Zubehör die Runde. Zwar sind diese bislang nicht bestätigt, doch ein neuer Leak liefert nun weitere Hinweise auf eine mögliche Zelda-Edition der Nintendo Switch 2. Demnach soll Nintendo an einer Sonderkonsole zum 40. Jubiläum der Zelda-Reihe arbeiten.

Jubiläums-Konsole statt Ocarina-Design

Laut den bekannten Leakern Shpeshal_Nick und Necrolipe war ursprünglich davon ausgegangen worden, dass die Sonderedition direkt an das „Ocarina of Time“-Remake angelehnt sein würde. Inzwischen heißt es jedoch, dass Nintendo stattdessen das 40-jährige Bestehen der gesamten Reihe feiern möchte.

Wie die Konsole letztlich aussehen wird, ist bislang nicht bekannt. Dafür gibt es erste Informationen zu einem passenden Pro Controller. Dieser soll überwiegend schwarz gehalten sein, grüne Enden an den Griffen besitzen und mit goldenen Akzenten sowie einem Triforce-Symbol zwischen den Plus- und Minus-Tasten versehen sein.

Ob der Controller Teil eines Bundles sein oder gemeinsam mit dem „Ocarina of Time“-Remake ausgeliefert wird, ist derzeit ebenfalls unklar. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnten Konsole und Controller noch im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden.

Zelda-Hardware hätte Tradition

Nintendo hat bereits mehrfach Sondereditionen seiner Hardware zur The Legend of Zelda-Reihe veröffentlicht. Fans erinnern sich etwa an den Game Boy Advance SP im „The Minish Cap“-Design, die goldene Wii-Fernbedienung zu Skyward Sword, die Hyrule Edition der Switch Lite oder die Tears of the Kingdom-Edition der Switch OLED.

Entsprechend hoffen viele Fans, dass eine mögliche Zelda-Switch-2 optisch auffälliger ausfällt als einige der jüngsten Sondermodelle. In den sozialen Netzwerken wünschen sich zahlreiche Spieler ein stärker auf die Reihe zugeschnittenes Design.

Wie bei allen Gerüchten gilt allerdings auch hier: Nintendo hat die Konsole bislang nicht angekündigt. Bis zu einer offiziellen Vorstellung sollten die aktuellen Informationen daher mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Würde ihr euch dieses Zubehör zulegen?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo; Hasbro