Dieses Farming-Spiel verdreht das Genre auf die wohl düsterste Art und hat jetzt einen Termin

Gemütliche Farming-Simulationen gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Welcome to Elderfield möchte sich jedoch mit einer ungewöhnlichen Mischung von der Konkurrenz abheben. Statt idyllischer Dorfromantik erwarten euch hier kosmischer Horror, düstere Geheimnisse und Monster direkt zwischen den Feldern.

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr einen ersten Blick auf das Spiel geworfen hatten, steht nun endlich das Veröffentlichungsdatum fest: Am 10. September erscheint das Abenteuer für PC via Steam. Eine Demo ist weiterhin verfügbar. Deutsche Texte werden bisher aber nicht unterstützt.

Farming-Simulation mit einer ordentlichen Portion Horror

Auf den ersten Blick erinnert Welcome to Elderfield an Genregrößen wie Stardew Valley. Ihr baut euren Bauernhof auf, geht angeln, baut Feldfrüchte an, sammelt Rohstoffe, gestaltet euer Zuhause und freundet euch mit den BewohnerInnen des Dorfes an – auf Wunsch ist sogar eine Hochzeit möglich.

Der große Unterschied: Elderfield wird von uralten Wesen beobachtet und ist alles andere als ein gewöhnliches Dorf. Statt ausschließlich Mais und Kürbissen wachsen hier auch Zähne oder Augäpfel, die Nutztiere stammen direkt aus Albträumen und friedliche Tage können jederzeit von monströsen Kreaturen unterbrochen werden.

Von entspannt bis albtraumhaft

Neben den Lebenssimulations-Elementen bietet das Spiel rundenbasierte Kämpfe gegen Lovecraft-inspirierte Schrecken. Ausrüstung, Ressourcenmanagement und verschiedene Verstärkungen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Wer sich lieber auf den gemütlichen Teil konzentrieren möchte, kann den Cozy Mode wählen. Für alle, die den Horror stärker erleben möchten, stehen hingegen höhere Schwierigkeitsgrade bereit, in denen sowohl Kämpfe als auch Survival-Elemente deutlich mehr Gewicht erhalten. Abgerundet wird das Ganze von handgezeichneten, Horror-Manga-inspirierten Grafiken und einem düsteren Lo-Fi-Soundtrack, der die ungewöhnliche Atmosphäre zusätzlich unterstreicht.

Der neuste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Welcome to Elderfield, Kwalee, Ill-Advised Games, Chris Cote