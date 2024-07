Pokémon meets Harvest Moon: Nach bewegter Geschichte geht Ova Magica in den Early-Access

Ova Magica, das sich selbst als Mischung aus Pokémon und Harvest Moon bezeichnet, hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich, die bis ins Jahr 2019 zurückreicht.

Das Spiel, das von einem hauptsächlich von Frauen geführten Team entwickelt wurde, hat schon damals einen großen Hype erfahren und wurde auf Kickstarter zu einer der zehn erfolgreichsten Videospiel-Kampagnen des Jahres 2021.

Seit 2022 hat Ova Magica mit Top Hat Studios, Inc. auch einen erfahrenen Publisher an der Seite, der es jetzt nach Auftritten bei Steam Cozy Celebration, beim Guerilla Collective oder Games Baked In Germany auf die Zielgerade bringt. Am 23. Juli beginnt der Early-Access von Ova Magica. In seiner finalen Form soll der Titel dann für PCs, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen.

In dem von wie Stardew Valley, Pokémon und Story of Seasons inspirierten Monsterjagd- bzw. Farming-Abenteuer geht es darum, die Leitung eines Bauernhofs (natürlich) am Rande eines malerischen Dorfes namens Clover Town zu übernehmen. Viele farbenfrohe NPCs im Manga-Stil, Gespräche, Geschenke und Blob-Kämpfe erwarten euch.

„Ova Magica ist eine Ode an einige deiner Lieblingsspiele, von Stardew Valley und Slime Rancher bis hin zu zeitlosen Klassikern wie Harvest Moon, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon und Azure Dreams“, lassen die Entwickler verlauten.

Die Early-Access-Version wird nach vielen Jahre harter Arbeit alle wesentlichen Features bereits beinhalten und bietet schon etwa 20 bis 30 und mehr Spielstunden Spaß. Zwei Wochen lang gibt es einen 10-prozentigen Rabatt bei Steam. Deutsche Texte werden nachgereicht.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Ova Magica, Top Hat Studios, Skinny Frog