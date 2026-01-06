Im September feiert ein fast ausgestorbenes Gaming-Genre sein Comeback mit AKIBA LOST

IzanagiGames, Nippon Television Network Corporation und Nippon Television AX-ON haben angekündigt, dass AKIBA LOST am 17. September erscheint. Das „Full-scale Live-Action Game“ wird weltweit für PS5, die Switch-Familie und Steam veröffentlicht. In Japan gibt es physische Konsolenversionen. Bei Play-Asia* werdet ihr bereits fündig.

Wenn ihr bei einem „Live-Action-Spiel“ an 428: Shibuya Scramble, liegt ihr genau richtig. Es dürfte einer der bekanntesten und am besten bewerteten Vertreter dieser nischigen Zunft sein. Live-Action-Spiele haben ihre Wurzeln in den 90ern, als CD-ROMs die Möglichkeit boten, FMV-Sequenzen einzubinden.

Heute gibt es derartige Spiele nur vereinzelt. Neben Shibuya Scramble sind wohl Erica und Her Story die prominentesten Beispiele. Diese also fast ausgestorbene Zunft bekommt bald Zuwachs mit AKIBA LOST.

Vom Studio hinter Death Come True

AKIBA LOST entsteht bei IzanagiGames, wo man zuletzt mit Death Come True die Grenzen zwischen Film und Spiel auslotete. Partner bei der Entwicklung sind Nippon TV und die Drama-Produktionsfirma AX-ON. Spielende wechseln zwischen verschiedenen Perspektiven, um die Wahrheit hinter einer mysteriösen Geschichte aufzudecken, die euch etwa 20 Stunden beschäftigen soll.

Im Zentrum dieser Geschichte steht der Spielentwickler Daiki Shinjo, gespielt von Hiromitsu Kitayama, der nach Jahren kreativer Stagnation ein Comeback wagt. Inspiriert von einem ungelösten Fall, bei dem vor 13 Jahren sechs Mädchen in Akihabara verschwanden, kündigt er auf einer Gameshow die Entwicklung eines neuen Spiels an – AKIBA LOST. Kurz darauf beginnen jedoch erneut mysteriöse Entführungen, und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität beginnen zu verschwimmen.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: AKIBA LOST, IzanagiGames, Nippon Television