Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Persona: Dieser Genre-Mix will’s wissen und erscheint bald

Monster sammeln, trainieren und anschließend in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten lassen: Auf den ersten Blick könnte man Yami Kids schnell in die lange Reihe der von Pokémon inspirierten Spiele einordnen. Doch das kommende Steam-RPG von Yanako RPGs und GameDevTosh bedient sich offenbar noch bei einigen anderen bekannten Vorbildern.

GameRant erkennt beispielsweise deutliche Einflüsse von Yu-Gi-Oh! und Persona 4. Und tatsächlich wartet Yami Kidsmit nächtlichen „Shadow Duels“, einer mysteriösen Unterwelt und sogar einem Mordfall auf. Erscheinen soll das ungewöhnliche Monsterfänger-RPG bereits am 22. September für PC via Steam. Deutsche Texte wird es leider nicht geben.

Pokémon trifft auf eine deutlich düsterere Geschichte

Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Yuki und Yuumi Yami, die nach einem gewaltsamen Tod plötzlich in der Unterwelt landen. Von dort aus versuchen sie nicht nur zu überleben, sondern auch das Geheimnis hinter den Mördern ihrer Familie aufzudecken. Wiedergeburt und Rache sollen entsprechend wichtige Themen der Geschichte sein.

Für ein Monsterfänger-RPG fällt die Handlung damit deutlich düsterer aus als bei Pokémon. Yuki ist der nur etwa fünf Minuten ältere und beschützende Bruder, während Yuumi eine etwas ungewöhnliche Faszination für Feuer und gruselige Dinge besitzt.

Spielerisch warten mehr als 80 sogenannte Oni, die ihr beschwören, sammeln, unter Vertrag nehmen und trainieren könnt. Anschließend ziehen die Kreaturen für euch in klassische rundenbasierte Kämpfe. Die Retro-Optik wird dabei mit modernen Komfortfunktionen kombiniert.

Nachts werden die Duelle gefährlich

Besonders interessant werden die sogenannten Shadow Duels, die nachts gegen andere Contractors und deren Oni-Teams ausgetragen werden. Der Name erinnert dabei nicht ganz zufällig an Yu-Gi-Oh! und dessen „Reich der Schatten“.

Eine Niederlage bedeutet hier zudem deutlich mehr als nur ein ausgeknocktes Team. Die Zwillinge können dadurch erneut in die Unterwelt gezogen werden, wo ungewöhnliche Orte, Gegenstände und Aufgaben auf sie warten, bevor sie in die Welt der Lebenden zurückkehren können.

Zusammen mit dem Mordfall um die Familie der Zwillinge und der Erkundung einer mysteriösen Welt nach dem Tod kommen schließlich auch gewisse Persona-Vibes ins Spiel. Yami Kids will allerdings kein riesiges 100-Stunden-RPG werden, sondern setzt bewusst auf eine kompaktere Geschichte. Angesichts des vollgepackten Spiele-Septembers vielleicht gar keine schlechte Idee.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Yami Kids, Yanako RPGs, GameDevTosh