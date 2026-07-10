Branchenanalyst sieht kaum Chancen dafür, dass Sony von seinen Digital-only-Plänen abweicht

Sonys umstrittene Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Discs im Jahr 2028 einzustellen, hat sich rasch zu einer der kontroversesten Entscheidungen entwickelt, die das Unternehmen je getroffen hat.

Zuletzt haben PlayStation-Fans massenhaft ihre PS-Plus-Abonnements gekündigt, um Sony zu signalisieren, dass sie physische Spiele zurückhaben wollen. Auch eine Petition zur Rettung physischer Spiele sammelt Unterschriften am laufenden Band. Alles vergeudete Lebensmüh, wenn es nach einem bekannten Analysten der Branche geht.

Dr. Serkan Toto, CEO des Beratungsunternehmens Kantan Games, äußerte sich kürzlich gegenüber IGN zu den anhaltenden Protesten gegen PS Plus. Seiner Meinung nach werde all das für Sony unerheblich sein.

Toto argumentiert, dass selbst bei einer Kündigung durch 500.000 der insgesamt 120 Millionen AbonnentInnen – was lediglich 1 Prozent der Nutzerbasis entspräche – kaum ein Anlass für Sony bestünde, zu handeln.

Zudem übertreffen die digitalen Verkäufe mittlerweile bei weitem die physischen Absatzzahlen. Die Gewinnspannen seien für Sony schlicht zu attraktiv, als dass das Unternehmen von seiner Strategie abrücken würde. Toto erklärt: „Aus wirtschaftlicher Sicht sind digitale Verkäufe einfach extrem sinnvoll, insbesondere für Plattformbetreiber.“

„Lords of the Fallen 2“-Entwickler stimmt mit ein

Die kontroverse Entscheidung ergäbe aus finanzieller Sicht schlicht Sinn – eine Einschätzung, die CI-Games-Chef Marek Tyminski teilt. Der CEO des Studios hinter Lords of the Fallen 2 erklärte in den sozialen Medien, dass eine rein digitale Veröffentlichung von GTA 6 unfair gegenüber kleineren Studios sei, die weiterhin physische Discs anbieten möchten. Da deren Gewinnspannen oft sehr gering sind, könnten sie die Kosten für eine Veröffentlichung auf physischen Datenträgern meist nicht so leicht stemmen wie große Studios.

Sowohl Tyminski als auch Toto nennen Zahlen zu den zu erwartenden Erträgen bei digitalen vs. physischen Veröffentlichungen: Tyminski geht davon aus, dass Studios pro verkaufter Einheit etwa 26 US-Dollar einnehmen, während Toto anmerkt, dass Sony bei jedem verkauften Spiel eines Drittanbieters einen Anteil von 15 Prozent als Lizenzgebühr einbehält.

Im Vergleich zum digitalen Vertrieb merkt Tyminski an, dass ein Studio bei einem digitalen Verkauf im besten Fall etwa 49 US-Dollar einnimmt, während Toto erklärt, Sony erhalte bei der digitalen Lizenzierung eines Spiels von Drittanbietern einen Anteil von rund 30 Prozent.

Bei PlayStation-Exklusivtiteln sähe die Lage jedoch anders aus, da ein rein digitales, von Sony produziertes Spiel dem Unternehmen einen Gewinn von 100 Prozent einbringen würde. Es versteht sich von selbst: Wenn PlayStation diese Gewinnspannen tatsächlich steigern wollte, wäre der Wechsel zu einem reinen Digitalvertrieb der „richtige“ Weg.

„Die aktuelle Gewinnspanne ist schon seit Jahren zu gering, daher sehen sie sich zum Handeln gezwungen“, so Toto. Angesichts explodierender Technologiepreise und stetig steigender Produktionskosten für Spiele scheint diese Entwicklung unvermeidlich gewesen zu sein. Ein Kampf gegen Windmühlen? Vielleicht. Aber schon über 270.000 Fans kämpfen ihn. Die Petition gegen Sonys Pläne könnt ihr bei Change.org unterzeichnen.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation