Das nächste große Nintendo-Set von LEGO widmet sich angeblich Donkey Kong

Es wird langsam konkreter: Nachdem es bereits im März erste Gerüchte und im Mai einen mysteriösen Teaser gab, sind nun offenbar erste Bilder und neue Informationen zum kommenden „Donkey Kong“-Set von LEGO aufgetaucht.

Hommage an den Arcade-Klassiker

Wie angeblich geleakte Verpackungsbilder auf Reddit zeigen, soll das neue Set den originalen „Donkey Kong“-Arcade-Automaten aus dem Jahr 1981 nachbilden. Mit 1.367 Teilen richtet sich das Modell an Erwachsene und trägt eine Altersempfehlung von 18+. Der Preis soll laut Leak bei rund 200 US-Dollar liegen.

Nachgebildet wird das berühmte Level (25 m) des Automaten. Zu sehen sind Donkey Kong, Mario (bzw. Jumpman) und Pauline sowie zahlreiche bekannte Elemente wie Fässer, Leitern, Feuerbälle und der Hammer.

Bereits frühere Gerüchte sprachen zudem von beweglichen Funktionen – und genau diese scheinen sich jetzt zu bestätigen. So soll sich Mario über einen beweglichen Joystick steuern lassen, während ein Hebel Donkey Kongs Fässer in Bewegung setzt. Da LEGO das Set bereits vor einigen Monaten mehr oder weniger angeteasert hatte, dürfte eine offizielle Vorstellung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, erweitert LEGO seine Zusammenarbeit mit Nintendo um eine weitere Kultreihe –wobei Donkey Kong schon zuvor in Spielsets rund um Mario auftauchte. Während Mario, Animal Crossing und The Legend of Zelda bereits dieses Jahr neue Sets erhalten haben, warten Fans anderer Nintendo-Marken wie Metroid, Splatoon oder Fire Emblem allerdings noch immer auf ihre ersten LEGO-Modelle. Was wäre euer Wunsch?

via GameRant, VGC, Bildmaterial: Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo