Forza Horizon 6 und LEGO arbeiten für zwei LEGO-Sets und Ingame-Lackierungen zusammen

Wie bereits im Vorgänger wird es auch in Forza Horizon 6 eine Kollaboration mit LEGO geben. Diese Kooperation zeigt sich in Form von zwei LEGO-inspirierten Ingame-Lackierungen, die durch den Kauf zweier kommender LEGO-Technic-Sets erhältlich sind.

Das erste Set ist der LEGO Technic Ferrari 488 PISTA, der im LEGO-Store* schon vorbestellbar ist – ein Set mit 882 Teilen, das eine rote Version des V8-Supersportwagens darstellt und 64,99 Euro kostet. Das zweite Set ist der LEGO Technic Dodge Viper GTS-R, bestehend aus 805 Teilen und mit einem Preis von 59,99 Euro. Auch dieses findet ihr im LEGO-Store* schon zur Vorbestellung.

Beide Sets gehören zur LEGO-Sommerwelle 2026 und erscheinen am 1. August. Aktuell sieht es so aus, als könnten Fans diese LEGO-Technic-Lackierungen für Forza Horizon 6 nur erhalten, indem sie die entsprechenden LEGO-Sets kaufen und den Code aus den Bauanleitungen einlösen.

Ob die Lackierungen später auch durch Gameplay freigeschaltet oder schon vor dem 1. August verfügbar sein werden, ist unklar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge Ferrari 488 PISTA und Dodge Viper GTS-R auch ohne Kauf der LEGO-Sets im Spiel freigespielt werden können.

Forza Horizon 4 hatte bereits eine größere LEGO-Collab

Es ist nicht das erste Mal, dass die „Forza Horizon“-Reihe mit LEGO kooperiert. Bereits im Juni 2019 erhielt Forza Horizon 4 die Erweiterung „LEGO Speed Champions“ und wurde auf der E3 2019 vorgestellt.

Dieses kostenpflichtige DLC fügte dem Rennspiel ein komplett neues LEGO-Gebiet hinzu: das LEGO Valley mit der farbenfrohen Stadt Brickchester, der Rennstrecke Falcon Speedway und dem „Super Mega Awesome Adventure Stunt Park“. Neben neuen Zerstörungs-Challenges und Sprungrampen brachte das DLC fünf neue Fahrzeuge ins Spiel, die vollständig im typischen LEGO-Baustein-Look gestaltet waren.

via GameRant, Bildmaterial: LEGO