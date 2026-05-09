Sony liefert aktuelle Verkaufszahlen zur PS5 – und sie sind geringer als erwartet

Sony Interactive Entertainment gab in seinem aktuellen Finanzberichten bekannt, dass bis zum 31. März 2026 insgesamt 93,7 Millionen PlayStation-5-Konsolen ausgeliefert wurden. Zwischen Januar und März wurden damit 1,5 Millionen Konsolen verschickt.

Das entspricht einem Rückgang um 1,3 Millionen Einheiten (-46,4 Prozent) im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres, als 2,8 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden. Auch die Nintendo Switch 2 verkaufte sich in diesem Quartal deutlich besser – insbesondere im März dank des System-Sellers Pokémon Pokopia.

Legt man die Verkaufszahlen der Playstation 4 „launch-aligned“ zum Vergleich an, fällt die PlayStation 5 auch gegenüber dieser zurück. Konkret liegt die PS5 gegenüber der PS4 aktuell um 3,3 Millionen Einheiten zurück.

Keine konkrete Prognose für 2026

Sony gab keine Prognose für das nächste Geschäftsjahr ab, erklärte jedoch: „Wir planen, unsere PS5-Hardwareverkäufe im Geschäftsjahr 2026 auf der Menge an Speicher zu basieren, die wir zu angemessenen Preisen beschaffen können, und erwarten, dass die Hardwareprofitabilität im Wesentlichen auf dem Niveau von FY25 bleibt.“ Sony hatte vor wenigen Wochen den Preis von Hardware erneut nach oben angepasst.

Das Unternehmen plant zudem, im Geschäftsjahr 2026 stärker in die nächste Konsolengeneration, die PlayStation 6, zu investieren. „Verglichen mit dem operativen Ergebnis von FY25 ohne einmalige Effekte bleibt die Prognose für das operative Ergebnis von FY26 im Jahresvergleich weitgehend unverändert, was auf erhöhte Investitionen in die nächste Generation zurückzuführen ist.“

Spiele und PSN konstant hoch

Im Quartal wurden insgesamt 74,6 Millionen Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 verkauft. Das entspricht einem Rückgang um 1,5 Millionen (-2,0 Prozent) gegenüber 76,1 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Digitale Verkäufe machten 85 Prozent der Softwareverkäufe aus. 5,8 Millionen First-Party-Spiele wurden auf PS5 und PS4 verkauft, ein leichter Rückgang gegenüber 5,9 Millionen im Vorjahr. Die monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network lagen bei 125 Millionen, ein Anstieg um eine Million gegenüber 124 Millionen im Vorjahr.

Im Geschäftssegment Game & Network Services meldete Sony für das Quartal bis zum 31. März 2025 einen Umsatzrückgang um 28,9 Milliarden Yen (0,18 Milliarden US-Dollar) auf 1.022,4 Milliarden Yen (6,52 Milliarden US-Dollar). Das operative Ergebnis sank um 38,6 Milliarden Yen (0,25 Milliarden US-Dollar) auf 54,1 Milliarden Yen (0,34 Milliarden US-Dollar).

via Gematsu, VGChartz, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment