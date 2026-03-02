Dataminer entdeckt Hinweis auf Switch-Versionen dieser weiteren Pokémon-Klassiker

Seit Freitag sind Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition im Nintendo eShop verfügbar. Während viele Trainer bereits Orden sammeln, stellen sich Komplettisten eine entscheidende Frage: Lässt sich der Nationale Pokédex überhaupt vollständig abschließen?

Zwar wurden einige damalige Event-Inhalte wie das Aurora- und das Geheimticket integriert, wodurch einige legendäre Pokémon regulär fangbar sind. Dennoch bleibt ein großes Problem bestehen: Ohne weitere Spiele der dritten Generation dürfte es nahezu unmöglich sein, alle Pokémon zu erhalten.

Emulator erkennt Rubin, Saphir und Smaragd

Für neue Spekulationen sorgt nun ein Dataminer-Bericht. Laut Yakumono, besser bekannt als LuigiBlood, soll der Emulator der Switch-Versionen auch ROMs von Pokémon Rubin, Pokémon Saphir und Pokémon Smaragd erkennen.

Auf Bluesky schrieb er: „Die einzige weitere Information, die ich preisgeben werde, ist, dass der Emulator neben Feuerrot und Blattgrün auch ROMs von Rubin, Saphir und Smaragd ausdrücklich erkennt. Ich habe dies neben dem Initialisierungscode gefunden, der mit der Aktivierung von Emulator-Hacks für bestimmte Spiele zusammenhängt.“

Das deutet zumindest darauf hin, dass entsprechende Unterstützung im Code vorgesehen ist. Zusätzlich erklärte er, dass der verwendete Emulator „Sloop“ sei – derselbe, der bereits für Game Boy Advance-Titel innerhalb der Nintendo-Classics Bibliothek genutzt wird.

Doch bevor die Euphorie überkocht, relativierte der Dataminer selbst seine Entdeckung: „Was wir sehen, ist eine Momentaufnahme des aktuellen Codes zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage. Vielleicht bedeutet dies, dass RSE als Nächstes an der Reihe ist, vielleicht wird es aber auch nie dazu kommen. Es bedeutet lediglich, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Absichten hatten, mehr nicht.“

Mit anderen Worten: Es handelt sich lediglich um Code-Hinweise – keine offizielle Bestätigung. Ob Pokémon Rubin, Pokémon Saphir und Pokémon Smaragd tatsächlich ihren Weg auf die Nintendo Switch finden, bleibt völlig offen. Was meint ihr – sehen wir Generation 3 bald im eShop?

via Kotaku, Bildmaterial: The Pokémon Company