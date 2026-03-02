Verblüffende Fotos: Pokémon Wind und Welle sind offenbar inspiriert von Südostasien

Schon lange brodelte die Gerüchteküche – nun gibt es wohl Klarheit: Der erste Trailer zu Pokémon Wind und Welle ist da. Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Unterwasser-Erkundung, Insel-Hopping und eine offenere Weltstruktur sorgen für Aufbruchsstimmung.

Viele Fans loben, dass sich die neue Region interaktiver und lebendiger anfühlt als zuletzt. Auch das Gerücht über den Handlungsort und seine realen Vorbilder scheint sich jetzt zu bestätigen.

Südostasien als Inspiration?

Besonders spannend ist die Frage nach der realen Vorlage der neuen Region. Aufmerksame Fans entdeckten im Trailer auffällige Parallelen zu den Philippinen (hier bei xcancel ohne Login) – etwa Häuser auf Stelzen über dem Wasser. Auch Bezüge zu Indonesien und Malaysia werden diskutiert.

Im Gegensatz zu früheren Generationen, bei denen sich reale Vorbilder wie Frankreich (Kalos), Großbritannien (Galar) oder Spanien (Paldea) recht klar erkennen ließen, scheint Wind und Wellen mehrere südostasiatische Einflüsse zu vereinen. Die Region könnte also eine Art kulturelle Verschmelzung verschiedener Inselstaaten darstellen.

Viele SpielerInnen sind der Meinung, dass die neue Generation bereits jetzt mehr Eigenständigkeit und Atmosphäre ausstrahlt als einige ihrer direkten Vorgänger. Was ist eure allgemeine Meinung zum gezeigten Setting? Welches ungewöhnliche Detail Fans außerdem im ersten Trailer entdeckt haben, erfahrt ihr hier.

via The Gamer (2), Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak