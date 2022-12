Pokémon Karmesin und Purpur erhalten Patch, Nintendo entschuldigt sich, aber erwartet nicht zu viel

Pokémon Karmesin und Purpur leiden unter erheblichen technischen Schwächen, man muss sie hier und jetzt wahrscheinlich nicht noch einmal aufzählen. Angesichts der raketenartigen Verkaufszahlen und dem Selbstverständnis von Game Freak und Nintendo rechneten nur wenige Fans mit einer Entschuldigung und gravierenden Verbesserungen der Spiele.

Doch heute belehrt Nintendo diese Fans eines Besseren. In den sozialen Medien räumt man die Probleme ein und gelobt Besserung: „Wir nehmen das Feedback der Spieler ernst und werden weiterhin an der Verbesserung der Spiele arbeiten“, heißt es von Nintendo of America unter Verweis auf die Patch-Notes zu Version 1.1.0.

Der Patch geht in der kommenden Nacht online und in den Patch-Notes, das ist durchaus unüblich, gibt es sogar eine Entschuldigung. Die Patch-Notes von Nintendo-Spielen, Splatoon 3 mal ausgeklammert, sind oft relativ knapp und kryptisch. Und Notizen wie diese findet man wohl noch seltener dort.

Wir sind uns bewusst, dass SpielerInnen auf Probleme stoßen können, welche die Leistung der Spiele beeinträchtigen. Unser Ziel ist es immer, den SpielerInnen eine positive Erfahrung mit unseren Spielen zu bieten, und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir nehmen das Feedback der Spieler ernst und arbeiten an Verbesserungen des Spiels.

Patch 1.1.0 wird dazu aber wohl noch nicht viel beitragen. Die Patch-Notes führen auf, dass die Ranglistenkämpfe der Season One implementiert werden. Hinweise dazu werdet ihr in den Spielen finden. Konkret wurde außerdem ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Musik während der Kämpfe mit der Top 4 und dem Top-Champion nicht korrekt abgespielt wurde. Beim Rest bleibt Nintendo gewohnt wortkarg: „Andere ausgewählte Fehlerkorrekturen wurden vorgenommen“, heißt es.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak