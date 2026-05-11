Nach durchwachsenem Holiday-Quartal ist die Switch 2 zurück auf Erfolgskurs

Die Nintendo Switch 2 hat sich bis zum 31. März 2026 weltweit 19,86 Millionen Mal verkauft, die erste Switch kommt auf inzwischen 155,92 Millionen Einheiten – das hat Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht mitgeteilt.

Besonders spannend sind hier die ersten drei Monate des Jahres 2026 im direkten Vergleich zur PlayStation 5. Denn während die Verkaufszahlen im Januar und Februar eher schwach und unter denen der Konkurrenz lagen, wurde Pokémon Pokopia zum System-Seller und brachte die Switch 2 zurück auf Erfolgskurs.

In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 wurden insgesamt 2,49 Millionen „Switch 2“-Konsolen und 10,78 Millionen Spiele verkauft. Bei der Switch waren es im selben Zeitraum 0,55 Millionen Konsolen und 27,98 Millionen Spiele. Sony hatte mitgeteilt, von der PS5 im ersten Quartal 2026 weltweit 1,5 Millionen Geräte ausgeliefert zu haben.

Noch im wichtigen Weihnachtsgeschäft sah das anders aus. Im letzten Quartal 2025 hatte die PS5 für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich die gut fünf Jahre alte Konsole häufiger verkaufte als die Switch 2 in ihrem ersten Weihnachtsquartal. Selbst Nintendo musste einräumen, dass das die Zahlen im dritten Quartal des Geschäftsjahres damit insbesondere außerhalb Japans hinter den Erwartungen zurückblieben.

Und trotzdem kann keine Rede von sein, dass sich die Switch 2 in ihrem ersten Jahr nicht fantastisch verkaufen würde. Nintendo ging mit einer (gewohnt) konservativen Schätzung von 15 Millionen verkauften Einheiten im Laufe des Geschäftsjahres an den Start und musste diese Prognose schon im November auf 19 Millionen nach oben korrigieren. Diese 19 Millionen hat man jetzt auch stabil geknackt.

Nintendo veröffentlichte außerdem aktualisierte Verkaufszahlen für eigene Switch-2- und Switch-Titel. Diese Zahlen haben wir in einem eigenen Beitrag ausführlich betrachtet. Habt ihr eure Switch 2 schon zu Hause stehen?

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo