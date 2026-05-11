Eure alten amiibo sind wieder nützlich: Nintendo verrät Boni für das Star-Fox-Remake

Mit der großen Enthüllung des neuen Star Fox-Remakes für die Nintendo Switch 2 gingen einige kleinere Details beinahe unter – darunter auch die Unterstützung für amiibo-Figuren. Besitzer älterer Star-Fox-amiibo dürfen sich nämlich auf exklusive Inhalte im Spiel freuen.

Die Neuinterpretation des Nintendo-64-Klassikers bietet unter anderem eine deutlich verbesserte Grafik, neue Zwischensequenzen sowie eine vollständige Sprachausgabe, die sogar auf Deutsch verfügbar ist. In diesem Artikel beleuchten wir einen genauen Grafikvergleich zwischen Neuem und Altem.

Alte amiibo schalten Inhalte frei

Wie auf der offiziellen japanischen Webseite zum Spiel bestätigt wurde, unterstützt Star Fox auf der „Switch 2“ die bereits veröffentlichten amiibo von Fox, Falco und Wolf aus der Super Smash Bros.-Reihe. Dürfte kein Zufall sein: aktuell sind im Nintendo Store sowohl Fox* als auch Falco* und Wolf* wieder zum Normalpreis bestellbar.

Durch das Scannen der Figuren über Joy-Con oder Pro Controller lassen sich verschiedene Embleme und Hintergründe für das sogenannte „Battle Banner“ freischalten, das in Online-Matches angezeigt wird.

Weitere kompatible amiibo wurden bislang nicht bestätigt. Auch Hinweise auf eine komplett neue Star-Fox-amiibo-Reihe gibt es aktuell noch nicht. Viele Fans hoffen dennoch darauf, dass Nintendo künftig weitere Charaktere wie Slippy oder Peppy als Figuren veröffentlicht.

Veröffentlicht wird Star Fox für die Nintendo Switch 2 am 25. Juni. Positiv aufgenommen wurde bereits der vergleichsweise niedrigere Preis des Spiels im Vergleich zu anderen aktuellen Nintendo-Titeln. Was sich übrigens hinter den Vorbestellerboni verbirgt, erfahrt ihr hier.

Ausschnitt aus der Website:

via GameRant, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo