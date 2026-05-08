Die meistverkauften „Switch 2“-Games und erste und neue Zahlen zu Tomodachi, Pokopia und Co.

Mit der Veröffentlichung der heutigen Geschäftszahlen hat Nintendo wie immer auch eine Übersicht zu den aktuell meistverkauften First-Party-Games präsentiert. Mit dabei sind aktualisierte respektive erste Zahlen zu Pokémon Pokopia, Pokémon Blattgrüne und Feuerrote Edition und Kirby Air Riders.

So blickt Nintendo auf weltweit 2,41 Millionen verkaufte Einheiten von Pokémon Pokopia zurück. Nanu? Es hat sich doch allein an den ersten Tagen weltweit 2,2 Millionen Mal verkauft? Stimmt. Nintendo ist jedoch nicht Publisher in Japan und die 2,41 Millionen aus dem neuen Geschäftsbericht sind somit exklusive der Verkäufe in Japan.

Aus Japan kommen, Stand Anfang Mai, allein 927.044 weitere physische Einheiten dazu. Die dort digital verkauften Einheiten kennen wir nicht in absoluten Zahlen, aber es dürften gewiss noch einmal sehr konservativ geschätzte, weitere 500.000 Einheiten sein. Nach fünf Wochen habe sich Pokopia weltweit über 4 Millionen Mal durchverkauft. Inzwischen dürfte man sich den 5 Millionen nähern oder sie schon überschritten haben.

Erste Zahlen gibt es von Nintendo zu Pokémon Blattgrün und Feuerrot, das in untenstehender Liste keine Rolle spielt, weil es ausschließlich digital erschienen ist. Weltweit haben sich die Neuauflagen über 4 Millionen Mal verkauft.

Aktualisierte Zahlen gab es auch zu einigen Switch-Spielen, die aufgrund der Beschaffenheit der Top-Ten der alten Konsole dort keine Rolle spielen. So ging Pokémon-Legenden: Z-A für Switch weltweit 8,85 Millionen Mal über die Ladentheken. Im Windschatten des Kinofilms kommen Super Mario Galaxy auf 2,60 Millionen Einheiten und Super Mario Galaxy 2 auf 2,76 Millionen Einheiten. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch) hat sich weltweit nach zwei Wochen über 3,8 Millionen Mal verkauft.

Die „Switch 2“-Hitliste:

Mario Kart World – 14,70 Millionen Donkey Kong Bananza – 4,52 Millionen Pokémon-Legenden: Z-A – 3,94 Millionen Pokémon Pokopia – 2,41 Millionen (neu) Kirby Air Riders – 1,87 Millionen

Die „Switch“ Top-Ten:

Mario Kart 8 Deluxe – 71,08 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 49,91 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 37,76 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 33,84 Millionen Super Mario Odyssey – 30,50 Millionen Pokémon Karmesin & Purpur – 28,28 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 27,16 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 22,56 Millionen Super Mario Party – 21,32 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,96 Millionen

Weitere neue Zahlen zu:

Nintendo Switch Sports – 18,32 Millionen

Super Mario Bros. Wonder – 17,44 Millionen

Super Mario Party Jamboree – 9,96 Millionen

Pokémon-Legends: Z-A (Switch) – 8,85 Millionen

Super Mario Galaxy 2 (Switch) – 2,76 Millionen

Super Mario Galaxy (Switch) – 2,60 Millionen

via Gematsu, Nintendo, Bildmaterial: Nintendo