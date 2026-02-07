Die fünf Jahre alte PS5 hat sich im Weihnachtsgeschäft stärker verkauft als die Switch 2

Sony hat den aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass weltweit inzwischen 92,2 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert wurden. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Auslieferungen bis zum 31. Dezember 2025.
Auf das letzte Quartal entfallen dabei konkret 8 Millionen Geräte. Oder in anderen Worten: die über fünf Jahre alte PlayStation 5 wurde im Weihnachtsgeschäft 2025 häufiger ausgeliefert aus die brandneue Nintendo Switch 2. Denn die schaffte „nur“ 7 Millionen im zurückliegenden Quartal.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Weihnachtsquartal 2024 wurde die PS5 weltweit 9,5 Millionen Mal ausgeliefert, da erzielte man also noch ein weitaus stärkeres Ergebnis. Angesichts der Gesamtverkaufszahlen der Konsole ist ein kleiner Schwund aber sicherlich auch zu erwarten.
Angesichts der immer noch sehr guten Zahlen scheint es jedenfalls nachvollziehbar, dass Analysten wie David Gibson aktuell erwarten, dass Sony den Lebenszyklus der PS5 noch ein wenig hinauszögern will.
Mit steigender Hardwarebasis steigen auch die Zahlen der aktiven PSN-Nutzenden. 132 Millionen waren es monatlich zum 30. September, was drei Millionen mehr sind als im Vorjahr. Auf PS4 und PS5 wurden gemeinsam 97,2 Millionen Spiele verkauft, davon 13,2 Millionen First-Party-Games. Das sind 1,3 Millionen respektive 1,6 Millionen mehr als im Vorjahr.
via Gematsu, Bildmateral: Sony Interactive Entertainment
Das Bild dürfte sich spätestens im nächsten Jahr wieder ändern. Wenn man davon ausgeht, dass außerhalb Japans die meisten Switch-Besitzer ihre Nintendo-Konsole nur für Exclusives nutzen und Multiplatform-Games woanders spielen bzw. spielen möchten, dann gab es bisher nicht die ganz großen Marken, um unbedingt auf den Switch 2-Zug zu springen. Mal schauen, wie es mit den Verkäufen aussehen wird, sobald Kaliber wie "Zelda" und ein neues "Mario" draußen sind.
Stimme dir da zu das die Switch 2 nochmal einen starken boost bekommt wenn Flagship Spiele wie Mario oder Zelda erscheinen, aber man darf auch nicht GTA 6 im November vergessen (falls es da erscheint). Dass das Spiel jegliche Rekorde brechen wird die es gibt ist ja klar, aber es wird auch der PS5 einen so starken verkaufsboost geben wie es bis jetzt noch kein anderes Spiel getan hat. Bin also echt gespannt auf den GTA 6 Release.
Nintendo bricht mit der Switch 2 Rekorde und Sony nähert sich mit der Playstation 5 allmählich der 100 Millionen Marke. Glaub da wird man in beiden Häusern sehr zufrieden sein, selbst wenn das Weihnachtsgeschäft für Nintendo vielleicht nicht ganz so durch die Decke ging wie erhofft. An den mehr als starken Gesamtverkaufszahlen ändert das ja nichts.
Eher nicht die Verkäufe die Nintendo nennt sind die an Wieder erkäufer wie Media Markt oder Online Handel.
Media Markt hat schon berichtet das sie voNintendonund dem letzen Weihnachtsgeschäft enttäuscht waren.
Ähnliche Berichte gibt es auch in USA / Frankreich und England.
Dieses Jahr wird Nintendo es hart haben. Wenn die Abverkäufe der Wiederverkäufer reduziert werden.
Software Sells HW. Gäbe es kein Bundle gebe es auch keine 14 Million verkaufte Spiele von MK
Wo war Mediamarkt enttäuscht von den Zahlen? Das einzige was ich darüber lese ist, dass Mediamarkt sich entschuldigt weil die Kunden enttäuscht über Mediamarkt waren, weil sie die Vorbestellungen versaut haben und nennt Sony nicht auch nur Auslieferung?
Btw. Hat sich die Switch 2025 insgesamt besser verkauft und die Wahrheit ist zudem, dass man die Ps5 bis zu 150€ billiger bekommen hat inkls. Spiel oder Controller. Natürlich hat man da sehr starke Zahlen. Man sieht auch insgesamt, dass über die Hälfte der Ps5 Konsolen während Weihnachten verkauften wurden. Was eher zeigt, dass die Ps5 bis GTA6 erscheint nix mehr zu melden hat, weil jetzt alle zugegriffen haben. Bei Der Switch 2 dagegen sehe ich den Fall jetzt nicht so massiv.
Frag doch Mal lieber, warum man keine Zahlen zu Death Stranding 2 nennt das ja nach wenigen Wochen sogar für 20€ angeboten wurde oder das man von Astro Bot auch nix mehr gehört hat, was die Zahlen angeht, und Donkey Kong Bananza jetzt schon die Zahlen übertroffen hat.
Beide haben gute Zahlen wie man da jetzt solche Halbwahrheiten raushauen muss, im bloß den Erfolg madig zu machen, ist schon sehr Panne.