Die japanische Famitsu vergibt Pokémon Pokopia die fast perfekte Note

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Pokémon Pokopia.

Der neuste Pokémon-Ableger schafft es dabei mit der fast perfekten Wertung von 39 von maximal möglichen 40 Punkten zum besten Spiel des Jahres. Im letzten Jahr kamen nur drei Spiele auf diese Höhe, nämlich Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach und Monster Hunter Wilds. Eine sehr illustre Gesellschaft.

Zuletzt bekam Like a Dragon: Infinite Wealth die perfekte Auszeichnung 2024. 2023 gab es mit Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6 gleich zwei „perfekte Spiele“.

Und wie schlägt sich Pokémon Pokopia im Vergleich zur internen Marken-Konkurrenz? Hier erhielt lediglich Pokémon Schwarze und Weiße Edition für Nintendo DS die perfekte Wertung und bleibt damit der Pokémon-Krösus. Den zweiten Platz teilt sich Pokopia ab sofort mit Pokémon X und Y.

Pokémon Pokopia (Switch 2) – 10/10/10/9 [39/40]

Crimson Desert (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/8 [33/40]

Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/8/7 [31/40]

Scott Pilgrim EX (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

via Gamefront, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo