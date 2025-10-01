Die japanische Famitsu vergibt Ghost of Yōtei tolle Noten, aber es ist dennoch ein Rückschritt

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Ghost of Yōtei.

Der neuste Japan-Epos von Sucker Punch räumt dabei die fast perfekte Wertung von 39 von 40 Punkten ab. Damit ist Ghost of Yōtei der Titel mit der besten Wertung des Jahres, gleichauf mit Monster Hunter Wilds. Dennoch ist es ein Rückschritt für Sucker Punch, denn Ghost of Tsushima erhielt 2020 noch den legendären „Perfect Score“ von 40/40. Wer ganz oben ist, kann auch nur noch in eine Richtung gehen.

Zuletzt bekam Like a Dragon: Infinite Wealth die perfekte Auszeichnung 2024. 2023 gab es mit Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6 gleich zwei „perfekte Spiele“, doch in vielen Jahren gibt es gar keine Titelträger, so wie 2021 und 2022. Der viertletzte „perfekte“ Titel war eben Ghost of Tsushima.

Alle Wertungen der Woche:

Ghost of Yōtei (PS5) – 9/10/10/10 [39/40]

Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/8 [33/40]

Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/8 [33/40]

A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

