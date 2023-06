Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu: Street Fighter 6 mit dem Perfect Score

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Street Fighter 6.

Dem neuen Ableger der Fighting-Reihe kommt dabei die besondere Ehre des „Perfect Scores“ von 40 Punkten zuteil. Anders als die meisten westlichen Magazine verteilt die Famitsu die perfekte Wertung schon von Anfang an, inzwischen seit über 32 Jahren und nur sehr ausgewählt. Die Spiele, welche den „Perfect Score“ erhalten haben, sind gewissermaßen also eine Art „Hall of Fame“ der Industrie. 29 Spiele haben die Auszeichnung jetzt erhalten.

Eine besondere Genugtuung für Capcom, konnte man damit doch einige Probleme in der Vergangenheit beheben. Die Belohnung ist nun der erste „Perfect Score“ in der Geschichte von Street Fighter überhaupt. Die Reihe besteht seit 1987.

Erst kürzlich holte sich auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diese besondere Auszeichnung ab. Zuvor gab es eine längere Durststrecke. Ghost of Tsushima im Jahr 2020 musste lange warten, bis ein in den Augen der Famitsu würdiger Nachfolger gefunden wurde.

Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series) – 10/10/10/10 [40/40]

LEGO 2K Drive (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 9/7/8/8 [32/40]

Railway Empire 2 (PS5, PS4) – 8/7/8/7 [30/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom