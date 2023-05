Zelda: Tears of the Kingdom gewinnt eine legendäre Auszeichnung der japanischen Famitsu

Die aktuellen Wertungen der japanischen Famitsu liegen vor und getesteter Titel der neuen Ausgabe ist auch Zelda: Tears of the Kingdom. Wie immer wurde das Spiel dabei von vier Redakteuren bewertet, die jeweils bis zu 10 Punkte vergeben.

Tears of the Kingdom bekam dabei von jedem der Rezensenten die volle Punktzahl und im Ergebnis 40 von 40 möglichen Punkten. Es ist der legendäre „Perfect Score“ der japanischen Famitsu. Auch, wenn die Bewertungen der Famitsu in den letzten Jahren sehr kontrovers geworden sind, so ist diese Auszeichnung doch noch etwas ganz Besonderes.

Anders als die meisten westlichen Magazine verteilt die Famitsu die perfekte Wertung schon von Anfang an, inzwischen seit über 32 Jahren und nur sehr ausgewählt. Die Spiele, welche den „Perfect Score“ erhalten haben, sind gewissermaßen also eine Art „Hall of Fame“ der Industrie. 28 Spiele haben die Auszeichnung jetzt erhalten.

Der letzte „Perfect Score“ ist schon etwa drei Jahre alt, Ghost of Tsushima bekam ihn 2020. Zuvor war Death Stranding 2019 an der Reihe, ein nicht unumstrittener Perfect Score. Sowohl das Famitsu-Maskottchen als auch der Verlagschef Hirokazu Hamamura sind im Spiel verewigt. Hideo Kojima vereint damit vier der „Perfect Scores“ auf sich.

Für die Zelda-Reihe ist es der fünfte „Perfect Score“. Ocarina of Time war 1998 die erste perfekte Wertung der Famitsu, Wind Waker und Skyward Sword dürften kontroverser gewesen sein als Breath of the Wild. Jetzt reiht sich hier Tears of the Kingdom ein.

Die weiteren Scores der aktuellen Famitsu:

Kizuna AI: Touch the Beat! – 7/8/7/7 [27/40]

Puzzle Bobble Everybubble! – 8/8/8/7 [31/40]

RWBY: Arrowfell – 7/7/7/6 [27/40]

Transport Fever 2 – 8/8/7/7 [30/40]

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo