Bevor der dritte Remake-Teil kommt, soll „Rebirth“ für neue Plattformen erscheinen

Im Rahmen des Xbox Game Showcase im Juni ließen Square Enix und Xbox endlich die lang erwartete „Final Fantasy“-Bombe platzen. Nach Monaten, fast Jahren voller Gerüchte soll Final Fantasy VII Remake im Winter für Xbox erscheinen.
Final Fantasy VII Remake debütierte schon 2020 für PS4 – das ist schon über fünf Jahre her. Später gab es die überarbeitete PS5-Version „Intergrade“ sowie eine PC-Veröffentlichung. Zwischenzeitlich wurde Final Fantasy VII Remake sogar schon für Nintendo Switch 2 angekündigt.
Noch ist „Remake“ nicht für Xbox und Switch 2 erschienen, aber Fans fragen sich trotzdem schon, wann sie mit der Fortsetzung „Rebirth“ rechnen dürfen. Und – ob überhaupt. Während die Switch 2 anspruchsvolle Spiele wie Cyberpunk 2077 und Star Wars Outlaws ziemlich gut schultert, gibt es bekanntlich auch hier und da Probleme.
Nate the Hate, der den Shadowdrop von Final Fantasy XVI schon im Januar vorhergesagt hat, datiert „Rebirth“ jetzt in einem Reddit-Post sowohl für Nintendo Switch als auch Xbox für 2026. Was dran ist, wird sich zeigen müssen. Dass Square Enix allerdings angesichts der aggressiven Multiplatform-Strategie der letzten Monate jetzt ausgerechnet bei „Rebirth“ Halt macht, scheint unwahrscheinlich.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
8 Kommentare
@Tropi Naja, da gibt's wie eigentlich bei allem verschiedene Meinungen und ich werde sehen wie meine am Ende dann aussehen wird. Natürlich schade, dass es für dich so schlecht ist aber hey, ich werde es vllt. ganz geil finden. Schauen wir mal
@Zenobia
Ich mach es ja genauso, und warte auf den 3. Teil, bevor ich mir das Remake Projekt in seiner Gänze dann gebe.
Dann hat man natürlich noch mal mehr den Vergleich, zwischen einzelnen Teilen, wenn man sie direkt nacheinander spielt. Bin gespannt, wie sie sich in Teil 3 ggfs. noch weiter entwickeln/ sich dieser Teil dann von den ersten beiden noch unterscheiden wird.
Ob es dann gut ist, in den einzelnen Teilen, oder in seiner Gesamtheit, können wir eh erst dann beurteilen.
Ich würde gerne mal erleben, das wenn ich eine Final Fantasy News anklicke nicht immer irgendein Kommentar vorfinde, in dem geschrieben wird, wie schlecht man Final Fantasy XVI oder das Remake findet. Muss das sein? Muss man es immer wieder erwähnen? Was soll denn das bringen? Ist vollkommen okay wenn es einem nicht gefällt, aber immer dasselbe zu schreiben, ist echt ermüdend.
Zur News selbst...
Bin gespannt, wie das Spiel auf der Switch 2 aussehen und laufen wird. Ich denke, das SE beide spiele gut zum laufen bekommt.
Davor hatte FF XV diese Rolle und davor wars FF XIII. Das wird sich nie ändern.
Hat halt jeder seine Vorlieben. Ich z.b. bin jetzt nach 2 Jahren immer noch begeistert von Ever Crisis, während 99,9% der Leute hier das Spiel verteufeln und ich mir ebenfalls bei jeder News zu EC derartige Kommentare durchlesen darf.
Zum Thema: Gut, dass es in die Richtung Multiplattform geht.
Befürchte nur, dass die entdprechenden Verträge für die komplette Trilogie gemacht wurden und der dritte Teil trotzdem zuerst PS-exklusiv erscheinen wird.
Dass Rebirth auf der Switch 2... relativ okay'ish laufen wird, bezweifle ich nicht einmal! Laut Digital Foundry-Analysen kratzt die verbaute Hardware an der Leistung einer Series S. Klar, die 4K/60 FPS wird man nicht erwarten dürfen und mit Sicherheit auch nicht bekommen. Native 1080p oder von 720p per DLSS hochskaliert und 30 Bilder die Sekunde, mit heruntergeschraubter Texturqualität, kann ich mir schon eher vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist das bevorstehende Luxusproblem-Haareraufen meinerseits: Bessere Technik versus Handlichkeit. Bis ich da für mich eine Entscheidung getroffen haben und zum Spielen kommen werde, gibt's mit Sicherheit schon Teil 3.