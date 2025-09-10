Bevor der dritte Remake-Teil kommt, soll „Rebirth“ für neue Plattformen erscheinen

Im Rahmen des Xbox Game Showcase im Juni ließen Square Enix und Xbox endlich die lang erwartete „Final Fantasy“-Bombe platzen. Nach Monaten, fast Jahren voller Gerüchte soll Final Fantasy VII Remake im Winter für Xbox erscheinen.

Final Fantasy VII Remake debütierte schon 2020 für PS4 – das ist schon über fünf Jahre her. Später gab es die überarbeitete PS5-Version „Intergrade“ sowie eine PC-Veröffentlichung. Zwischenzeitlich wurde Final Fantasy VII Remake sogar schon für Nintendo Switch 2 angekündigt.

Noch ist „Remake“ nicht für Xbox und Switch 2 erschienen, aber Fans fragen sich trotzdem schon, wann sie mit der Fortsetzung „Rebirth“ rechnen dürfen. Und – ob überhaupt. Während die Switch 2 anspruchsvolle Spiele wie Cyberpunk 2077 und Star Wars Outlaws ziemlich gut schultert, gibt es bekanntlich auch hier und da Probleme.

Nate the Hate, der den Shadowdrop von Final Fantasy XVI schon im Januar vorhergesagt hat, datiert „Rebirth“ jetzt in einem Reddit-Post sowohl für Nintendo Switch als auch Xbox für 2026. Was dran ist, wird sich zeigen müssen. Dass Square Enix allerdings angesichts der aggressiven Multiplatform-Strategie der letzten Monate jetzt ausgerechnet bei „Rebirth“ Halt macht, scheint unwahrscheinlich.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix