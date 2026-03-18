Comeback: Der Anime zu Final Fantasy IX befindet sich offiziell wieder in Produktion

Dass eine Anime-Adaption zu Final Fantasy IX in Arbeit sein soll, wurde erstmals 2021 bekannt. Erst 2025 sickerte ein altes Pitch-Deck zum Anime durch. Doch eine offizielle, formelle Ankündigung seitens Square Enix gab es nie und dann kam es … wie es kommen musste.

Das französische Animationsstudio hinter dem Anime, die Cyber Group Studios, meldete 2024 Insolvenz an. Mutmaßlich geriet das „Final Fantasy IX“-Projekt schon vorher ins Stocken, doch das schien der Todesstoß gewesen zu sein, zumal zuvor mehrere Übernahmeangebote fehlgeschlagen sind.

Pünktlich zu Weihnachten deutete sich dann aber das Wunder an: Einem Bericht des französischen Magazins Écran Total zufolge soll Euro Visual die Produktion des Anime übernommen und wieder aufgenommen haben. Und genau das ist jetzt offiziell!

Wie RPGsite entdeckt hat, wird der Anime jetzt ganz förmlich auf der Website von Euro Visual gelistet. Es gibt eine Beschreibung und sogar ein erstes Bild. Die Website bestätigt den Anime namens „Final Fantasy, Black Mages Legacy“ als „in Produktion“ und verspricht 10 x 22 Minuten.

Die offizielle Beschreibung lautet: „Imel, Koln, Luciola, Théa, Fala und Doc, die Kinder des Helden Bibi sind die letzten dunklen Magier der vier Kontinente. Heute leben sie glücklich in der Stadt ALEXANDRIA, beschützt von deren Bewohnern, die zwar recht freundlich, aber manchmal auch sehr neugierig sind. Leider sollte dieses friedliche Leben nicht von Dauer sein … Eines Tages entdeckt Koln Mel, die wie eine Statue erstarrt in dem Gasthaus steht, in dem er arbeitet. Könnte es sein, dass das tragische Erbe ihres Vaters sie nun einholt?“

Die Informationen zur Hintergrundgeschichte des Anime decken sich also mit dem Pitch-Leak vom letzten Jahr. Der hatte weiterhin beschrieben, dass die sechs Kinder von Vivi, namentlich Mel, Koln, Luciola, Thea, Fala und Doc, sich anschließend auf die Reise machen, um ein Heilmittel zu finden. Und so entdecken sie die weite Welt von Gaia.

via RPGsite, Gershwin Impact, Bildmaterial: Euro Visual