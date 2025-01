Shadow-Drops und mehr: Xbox soll schon bald mit einer Mega-Portion „Final Fantasy“ überraschen

Seit dem Führungswechsel und der Enthüllung durchwachsener Verkaufszahlen seiner großen Final-Fantasy-Titel spielt Square Enix mit dem Gedanken, auch mehr Final Fantasy auch für Xbox verfügbar zu machen. Es scheint, Xbox-Fans könnten nun tatsächlich endlich in den Geschmack aktueller Serienableger kommt.

Das heißt, wenn man den Worten des Insiders Nate The Hate traut. Der behauptet nämlich, dass Xbox-SpielerInnen in naher Zukunft mit Final Fantasy VII Remake und Rebirth rechnen dürfen. Im Oktober 2023 hatte Nate The Hate das noch ausgeschlossen, es habe keine konkreten Pläne gegeben. Seitdem blieben die Portierungen immer ein Thema in der Gerüchteküche und auch Nate The Hate will jetzt mehr wissen.

In der neuesten Folge von NateTheHates Podcast – in dem er auch behauptet, dass Xbox-Titel wie Halo: Master Chief Collection und Flight Simulator für die PS5 erscheinen werden – spricht er über das mysteriöse Spiel, das Xbox für die Developer_Direct ankündigt.

Obwohl es Vermutungen gab, dass es sich um die gemunkelte Neuauflage von The Elder Scrolls IV: Oblivion oder auch um Everwild von Rare handeln könnte, glaubt Nate The Hate, dass Square Enix mit einigen Final-Fantasy-Spielen an Bord sein wird.

Zunächst einmal glaubt Nate The Hate, dass das mysteriöse Spiel ein Shadow Drop von Final Fantasy XVI sein wird – einem Titel, der beim Start ebenfalls nicht auf Xbox erschien. Im Zuge dessen soll Square Enix dann ebenso bestätigen, dass Final Fantasy VII Remake und Rebirth auf die Konsole kommen sollen. Er konkretisiert seine Aussage sogar und behauptet, „Remake“ sei für dieses Jahr und „Rebirth“ für 2026 angesetzt. Beide Titel sollen Nate The Hate zufolge auch für den Switch-Nachfolger verfügbar werden – spannend.

Diese Behauptungen wurden inzwischen von anderen seriösen Insidern bestätigt, wie etwa dem Windows-Central-Reporter Jez Corden. „Ich kann unabhängig davon mit unseren eigenen Quellen bestätigen, dass all das höchstwahrscheinlich wahr ist“, so Corden, in dessen Aufzählung nur Final Fantasy XVI fehlt. Wenn alle diese Behauptungen völlig zutreffen, dann sollten wir beim Xbox-Developer-Showcase oder in naher Zukunft einen großen Auftritt von Final Fantasy und Square Enix erwarten dürfen.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix