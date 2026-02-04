Stardew Valley: Selbst nach zehn Jahren bleibt ein Geheimnis ungelöst

Fast ein ganzes Jahrzehnt nach Veröffentlichung hält Stardew Valley noch immer mindestens ein ungelüftetes Geheimnis bereit. Schöpfer Eric Barone glaubt inzwischen sogar, dass es womöglich nie entdeckt wird. Passend dazu sagte er selbst: „Ich glaube nicht, dass sie das jemals tun werden.“

Seit dem 26. Februar 2016 begeistert Stardew Valley mit seiner Mischung aus Farming-, Lebens- und Sozialsimulation. Bis Dezember 2024 verkaufte sich das Indie-Spiel über 41 Millionen Mal. Trotz regelmäßiger Gratis-Updates und Barones Arbeit an Haunted Chocolatier ist für ihn klar: Stardew Valley ist noch nicht abgeschlossen.

Das ungelöste Rätsel

In einem Interview mit IGN bestätigte Barone, dass es mindestens ein Easter Egg gibt, das bislang niemand gefunden hat. Er geht davon aus, dass sich Neuigkeiten dazu in der Community schnell herumsprechen würden – was bislang nicht passiert ist.

Über den Inhalt bleibt er bewusst vage. Es handle sich um eine geheime In-Game-Nachricht, die ursprünglich etwas ankündigen sollte, das später verworfen wurde: „Ich sag einfach, es war eine geheime Nachricht, die im Grunde etwas angekündigt hat – aber ich habe inzwischen die Richtung gewechselt, und das stimmt eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem ist es noch im Spiel drin.“

Warum es selbst Dataminern entging? Der Hinweis: Es steckt nicht nur im Code. Barone deutet an, dass es Teil der Spielgrafik sein könnte: „Wenn man sagt, man versteckt es im Artwork oder so – also wenn es eine geheime Botschaft ist, die irgendwie in der Grafik verborgen ist – dann können die Leute das nicht so leicht entdecken.“

Neue Heiratskandidaten in Update 1.7

Neben dem Mysterium gab Barone auch Einblicke in Update 1.7. Nach Version 1.6 vom März 2024, die einen neuen Steam-Rekord mit über 235.000 gleichzeitigen Spielern erreichte, folgt also doch noch mehr.

Bestätigt sind zwei neue Heiratskandidaten sowie Änderungen, die Kinder „interessanter“ machen sollen. Barone bleibt zurückhaltend: „Ich versuche, nicht zu viel zu verraten, weil ich es gerne als Überraschung aufbewahren möchte.“

Zu den Kindern sagte er: „Nun, es gibt einen beliebten Fanwunsch, der mit den Kindern zu tun hat, nämlich dass man versucht, die Kinder ein wenig interessanter zu gestalten.“ Außerdem versprach er Überraschungen jenseits der häufigsten Wünsche: „Das Update enthält noch viele weitere Dinge, nach denen eigentlich niemand gefragt hat.“

Am 26. Februar feiert Stardew Valley sein 10-jähriges Jubiläum. An diesem Tag will Barone die neuen Heiratsoptionen offiziell vorstellen – möglicherweise begleitet von weiteren Infos zu Update 1.7. Ein Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus.

via GameRant (2), Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe