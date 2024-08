Final Fantasy XVI gibt es heute zum bisherigen Bestpreis und so günstig wie noch nie

Final Fantasy XVI könnt ihr heute bei mehreren Online-Händlern für 25,99 Euro ergattern. Das ist der bisher wohl beste, breit zugängliche Preis, nachdem das Spiel schon im Februar einmal die 30 Euro geknackt hatte.

An den Start gegangen ist Final Fantasy XVI wie inzwischen die meisten Vollpreis-Games für PS5 mit einer UVP von 79,99 Euro. Davon hat sich das Spiel inzwischen ein gutes Stück entfernt.

Ein guter Zeitpunkt für alle, denen das Spiel bislang zu teuer war. Zumal inzwischen der DLC-Fahrplan mit „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ auch abgeschlossen ist. Ihr könnt also alle Inhalte am Stück genießen.

PC-Version könnte bald folgen

Unterdessen könnte die inzwischen offiziell angekündigte PC-Version zu Final Fantasy XVI bald folgen. Zuletzt gab es wieder Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung, ein Termin ist jedoch noch nicht offiziell.

Fans von Final Fantasy XVI freuen sich außerdem auf Mythos. Das Buch beleuchtet die mythologischen Hintergründe des Spiels. So geht es unter anderem über die Ursprünge und die Symbolik hinter Espern wie Phoenix, Ifrit und Odin. Es wurde bei Kickstarter finanziert.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.