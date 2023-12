Final Fantasy XVI: So bekommt ihr Zugriff auf die DLC-Inhalte zu „Echoes of the Fallen“

Das war eine dicke Überraschung! Viele Fans haben zu The Game Awards 2023 auf Neuigkeiten zu den zwei DLC-Erweiterungen gehofft, die Final Fantasy XVI im Laufe der Zeit erhalten soll. Mit einem Shadowdrop haben aber wohl die wenigsten gerechnet.

Echoes of the Fallen, der erste Teil der zweiteiligen DLC-Erweiterung, ist ab heute erhältlich. Der DLC ist Teil des Season-Pass, kann aber natürlich auch für 9,99 Euro einzeln gekauft werden. Die Questline zu Echoes of the Fallen eröffnet sich erst relativ spät im Spiel. Schon die Einführung in den DLC macht dies deutlich:

Als sich der Himmel über Valisthea verdüstert, tauchen seltsam dunkle Kristalle auf dem Schwarzmarkt auf. Könnten sie die unheilvollen Ableger eines lange verborgenen Mutterkristalls sein, von dem die Welt bisher nichts weiß?

Ganz konkret muss „Ursprung“ auf der Weltkarte freigeschaltet sein und ihr müsst den Nebenauftrag „Blumen für ein Lächeln“ abgeschlossen haben. Sodann eröffnet sich euch eine neue Möglichkeit im Versteck, bei der ihr die Questline zu Echoes of the Fallen spielen dürft.

Auf der Suche nach Antworten begegnen Clive und seine Gefährten einer Gruppe verdächtiger Händler. Ihre Spur führt zu einer verlassenen Ruine der Gefallenen, die als Weisenturm bekannt ist, und zu den schrecklichen Geheimnissen in ihrem Innern …

Dort erwartet euch neben Erkundung auch der gefährlichste Feind von allen, der dank des Trailers auch kein Geheimnis mehr ist. „Ursprünglich war geplant, einen völlig anderen, originellen Boss zu haben. In unseren Gesprächen, während wir die Details der Geschichte ausarbeiteten, kamen wir jedoch zu dem Schluss, dass es den Spielern mehr Spaß machen würde, wenn wir einen vertrauten Gegner aus der Final-Fantasy-Reihe einbauen würden“, erklärt DLC-Director Takeo Kujiraoka dazu.

