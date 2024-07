Das exklusive Mythos Final Fantasy XVI könnt ihr noch genau 18 Tage lang kaufen

Seit etwas über einer Woche ist Mythos Final Fantasy XVI bei Kickstarter unterwegs und konnte sein Finanzierungsziel in 15 Minuten knacken. Inzwischen steht die Kampagne bei fast 25.000 Euro – nur 3.570 Euro waren als Ziel ausgegeben.

Mythos Final Fantasy XVI ist das neue Buch des in der Final-Fantasy-Fanszene bekannten und beliebten M.J. Gallagher, der sich zuvor mit Büchern zu Final Fantasy VII* einen Namen gemacht hat. Und auch sein neues Buch kommt bestens an. Das dürfte auch an der exklusiven Variante des Buchs liegen, die es im Rahmen der Kampagne gibt.

Wenn ihr nämlich in das „Titan Tier“ investiert, erhaltet ihr eine einzigartige, exklusive Kickstarter-Edition von Mythos Final Fantasy XVI, die es nach Ablauf der Kampagne natürlich nicht mehr geben wird. Das „Titan Tier“ gibt es schon für 30 Euro und in allen teureren Stufen ist die exklusive Edition natürlich auch inkludiert.

Diese Erstausgabe des Buches bietet ein exklusives Artwork von Tylor Hepner, welches in der später erscheinenden öffentlichen Version nicht enthalten sein wird. Dazu gibt es ein einzigartiges Vorwort und „versteckte Extras“, die nicht näher beschrieben werden.

Stretch-Goals und Inhalte

Übrigens: Wie in jeder anständigen Kickstarter-Kampagne gibt es natürlich auch Stretch-Goals. Drei davon sind bereits erreicht. Es gibt zusätzliche Artworks von Tylor Hepner in der Kickstarter-Edition, es wird ein Behind-the-Scenes geben und alle Unterstützenden ab dem „Ramuh Tier“ erhalten eine signierte Postkarte. Weitere Stretch-Goals können noch erreicht werden.

Doch was ist Mythos Final Fantasy XVI überhaupt? Das Buch beleuchtet, wie die früheren Werke von Gallagher, die mythologischen Hintergründe des Spiels. So geht es unter anderem über die Ursprünge und die Symbolik hinter Espern wie Phoenix, Ifrit und Odin; um die Parallelen zwischen Clive und dem antiken, griechischen Gott Dionysos; um die Auferstehungsgeschichte mit Zusammenhang mit Joshua und Rosaria sowie um Vergleiche von Regionen aus Valisthea mit Welten der nordischen, griechischen und ägyptischen Mythologie. Hier geht es zur Kickstarter-Kampagne!

