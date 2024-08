Final Fantasy XVI: Hinweise auf baldigen Start der PC-Version verdichten sich

Ein PC-Port von Final Fantasy XVI ist nicht erst seit gestern Thema – dass eine PC-Version erscheinen würde, bestätigte Square Enix schließlich im letzten September. Nur wann besagte Version erscheinen würde, bleibt bis heute unklar.

Im Allgemeinen nahm man an, dass eine PC-Version von Final Fantasy XVI im Laufe des Jahres folgen würde. Die Exklusiv-Vereinbarung mit Sony, wie sie diverse Trailer am Ende kommunizierten, lief am 31. Dezember 2023 aus. Dass sich Square Enix den Veröffentlichungszeitraum von Final Fantasy VII Rebirth nicht selbst torpediert, schien aber auch klar. Jetzt hat die Wartezeit wohl bald ein Ende.

Darauf deutet jetzt auch ein Nvidia-GPU-Treiber-Update mit der Kennzeichnung 560.81 hin, das offenbar ein spielbereites Treiberprofil für Final Fantasy XVI enthält – die Entdeckung machte Reddit-User m_w_h.

Bereits im März bestätigte Produzent Naoki Yoshida, dass die PC-Version von Final Fantasy XVI in der letzten Optimierungsphase sei. Es dürfte also nicht überraschen, wenn die Veröffentlichung quasi vor der Tür steht.

Dass nach Veröffentlichung der PC-Version nicht Schluss sein muss, machte Yoshida seinerzeit auch deutlich. Versionen für „andere Plattformen“ seien ebenso ein Thema.

via GameRant, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.